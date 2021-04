La Galaxy Tab S7 Lite fait l’objet d’une fuite avant son lancement le 28 avril

L’année dernière, Samsung a dévoilé les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ aux côtés de la série Galaxy Note 20 pour concurrencer la populaire gamme d’iPad Pro d’Apple. Maintenant, le géant coréen cherche à rafraîchir la gamme avec le lancement d’une nouvelle variante Tab S7 Lite 5G dans les prochains jours. Grâce à l’un des informateurs les plus fiables, Evan Blass, voici le premier aperçu de la future Galaxy Tab S7 Lite.

La Galaxy Tab S7 Lite de Samsung sera une tablette Android dotée d’un écran de 12,6 pouces, d’un processeur Snapdragon 750G de Qualcomm, de 4 Go de RAM, de la prise en charge de la saisie au stylet, avec le S Pen de la société, et de la prise en charge optionnelle des données mobiles 5G.

Samsung ne devrait pas dévoiler officiellement la tablette avant son événement Galaxy Unpacked le 28 avril, et elle ne devrait pas être livrée avant juin. Mais les détails sur la future tablette continuent de s’afficher sur la toile. Nous avons entendu parler d’elle pour la première fois en février, et maintenant Evan Blass a partagé davantage de détails ainsi que des photos en haute résolution dans une publication sur Voice.

La fuite précédente avait suggéré que la tablette Galaxy Tab S7 Lite de Samsung aurait un écran de 12,4 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, alors que Blass indique que c’est un écran de 12,6 pouces. Mais la plupart des autres détails semblent s’aligner avec les précédentes rumeurs.

Samsung va probablement positionner la nouvelle tablette comme une alternative plus abordable aux Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ existantes qui ont toutes deux des écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et des processeurs plus performants et davantage de mémoire que la S7 Lite. Ces tablettes se vendent actuellement à partir de 669 euros. Mais cela ne fait pas nécessairement de la Galaxy Tab S7 Lite une tablette abordable. La Galaxy Tab S6 Lite de l’année dernière était vendue à 399 euros au lancement.

Vivement l’annonce !

Les photos de l’avant de la Galaxy Tab S7 Lite montrent une tablette avec des bords assez épais, et une caméra repositionnée qui se trouve maintenant sur un long bord de l’écran. Le rendu de l’arrière montre un autre changement par rapport à la Tab S6 Lite, dans la mesure où il y a deux caméras arrière au lieu d’une seule. Nous ne savons pas ce que ce capteur secondaire est, mais il y a de fortes chances que ce soit un capteur de profondeur ou une caméra ultra-large.

Si vous voulez vraiment une tablette abordable de Samsung, vous serez probablement mieux loti avec la future Galaxy Tab A7 Lite qui devrait disposer d’un écran de 8,4 pouces, d’un processeur MediaTek Helio P22T et de 3 Go de RAM. Samsung n’a pas encore officiellement lancé ce modèle non plus.

Les deux appareils, comme le montrent les images, devraient être lancés en juin 2021. Cependant, selon les rapports, Samsung pourrait donner un petit aperçu des prochaines tablettes Galaxy lors de son prochain événement Unpacked, qui est prévu pour le 28 avril.