Un remake de Resident Evil 4 VR lancé sur le Oculus Quest 2

Ce n’est pas tout à fait le remake de Resident Evil 4 que les fans ont souhaité, et les utilisateurs qui n’ont pas de VR peuvent toujours se concentrer sur un remaster du jeu original financé par les fans. Mais il s’agit de la première incursion de la série dans la création de jeux spécifiquement destinés à la réalité virtuelle, ce qui pourrait offrir une expérience très différente de l’ajout du support du casque à un jeu non VR.

Mais il s’agit du premier jeu Resident Evil complet qui semble spécifiquement conçu pour la VR , et notamment pour le Oculus Quest 2 de Facebook (on ne sait pas encore si Resident Evil 4 sera également compatible avec le Quest original, mais Oculus a déjà fait pression pour que les jeux Quest soient compatibles avec les deux casques).

La série Resident Evil s’est déjà essayée à la VR. En 2017, le jeu à la première personne Resident Evil 7 vous permettait de jouer à l’intégralité du jeu avec un casque PlayStation VR, ce qui rendait le jeu sans doute plus effrayant, mais aussi plus difficile à jouer. Capcom a également publié une démo exclusivement VR pour ce jeu.

Capcom a annoncé sa nouvelle lors d’une présentation de Resident Evil qui comprenait également une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Village sans VR . Oculus et Facebook Reality Labs en diront plus sur le jeu le 21 avril , date à laquelle Facebook organisera son propre showcase VR pour le Quest.

En effet, la version VR du jeu se déroule à la première personne, ce qui change de la perspective originale du jeu à la troisième personne. D’après les images, nous savons que vous traverserez des décors très familiers de Resident Evil 4, que vous utiliserez des armes familières et que vous affronterez des zombies dans votre quête. En plus du combat en VR à la première personne, vous serez confronté à des éléments de puzzle (nous voyons Leon tourner une autre manivelle) et gérerez votre inventaire.

Alors que tous les regards étaient tournés vers la nouvelle bande-annonce et la démo de Resident Evil Village, Capcom avait prévu un cadeau spécial pour célébrer le 25e anniversaire de la série de jeux lors de son stream d’avril.