Des rendus montrent le probable iPhone 13 mini, le dernier de la gamme

Apple a lancé le premier iPhone mini à l’automne dernier lorsqu’elle a annoncé la nouvelle famille d’iPhone 12, et les informations qui font les gros titres ces jours-ci indiquent que l’appareil recevrait une série de mises à jour bienvenues pour 2021, y compris une encoche plus petite.

En d’autres termes, la génération d’iPhone 13 pourrait être la première à bénéficier d’une encoche plus petite, un changement dont nous entendons tous les ans, mais qui ne s’est pas encore produit.

Les rendus publiés par Svetapple montrent le nouvel iPhone 13 mini avec l’encoche plus petite et les nouvelles caméras, avec l’appareil envisagé dans la finition brillante rouge qui en fait un look très accrocheur.

Alors que l’iPhone mini est encore un nouveau produit, puisqu’il a été officiellement dévoilé à l’automne dernier, il semble qu’Apple envisage déjà de l’abandonner complètement.

Plus tôt dans l’année, des personnes au fait de la question ont révélé que les ventes de l’iPhone 12 mini n’avaient pas répondu aux attentes d’Apple et que, par conséquent, la société ajustait sa production chez ses fournisseurs.

Le dernier mini ?

Apple a donc commandé moins d’iPhone mini et davantage de modèles Pro, tout cela dans le but d’aligner la production sur la demande. Les mêmes sources ont indiqué qu’Apple pourrait complètement abandonner le mini dès cette année, notamment parce qu’un nouvel iPhone SE était censé débarquer au printemps.

Mais aujourd’hui, le plan a quelque peu changé et un nouvel iPhone mini devrait voir le jour à l’automne, aux côtés des nouveaux modèles d’iPhone 13, mais une fois encore, on pense que ce pourrait être le dernier iPhone de 5,4 pouces à voir le jour. La prochaine gamme d’iPhone d’Apple ne comprendra que des iPhone de 6,1 et 6,7 pouces, l’iPhone mini devant être remplacé par un nouvel iPhone SE qui pourrait voir le jour au printemps de l’année prochaine.