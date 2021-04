L’ordinateur portable Acer ENDURO Urban N3 est parfait pour les destructeurs

Si vous avez l’habitude de ne pas ménager votre matériel informatique, vous devriez jeter un coup d’œil aux produits ENDURO récemment annoncés par Acer. Les nouveaux produits qui rejoignent la gamme ENDURO Urban de Acer aujourd’hui comprennent une paire d’ordinateurs portables Urban N3 et une nouvelle tablette Urban T1.

Bien que ces appareils ne semblent pas avoir un matériel qui va enthousiasmer les passionnés, ils semblent être des options solides pour les familles qui s’inquiètent davantage de la coexistence de leurs appareils fragiles dans une maison avec des enfants.

Quoi qu’il en soit, les ordinateurs portables et la tablette partagent un design analogue et bénéficient des mêmes certifications MIL-STD 810H et IP53. Cela signifie que les deux appareils offrent une protection contre la poussière et les projections d’eau, donc même s’ils ne sont pas entièrement étanches à la poussière ou à l’eau, votre appareil ne sera probablement pas détruit s’il entre en contact avec du sable ou si vous êtes surpris par la pluie.

L’ordinateur portable ENDURO Urban N3 sera disponible en deux configurations, toutes deux équipées de processeurs Intel Core de 11e génération. Le modèle de base, qui coûte 799,99 euros, est équipé d’un processeur Core i5-1135G7, de 8 Go de DDR4 SDRAM et d’un SSD de 512 Go. Le second modèle est proposé à 999,99 euros et est équipé d’un processeur Core i7-1165G7, de 16 Go de DDR4 SDRAM et d’un SSD de 1 To.

Les deux ordinateurs portables sont dotés d’un écran IPS 1080p de 14 pouces, et ils utilisent tous les deux des puces graphiques intégrées Intel Xe, et ont tous deux une autonomie maximale de 13 heures, selon les propres tests d’Acer.

Une tablette durcit

La tablette Urban T1, quant à elle, est une tablette Android de 10 pouces d’une résolution full HD basée sur Android 10 (Go Edition) qui utilise un CPU MediaTek MT8167A à quatre cœurs. Acer a équipé la tablette d’un verre Gorilla Glass antimicrobien et lui a donné une batterie de 6 000 mAh qui, selon ses dires, peut assurer jusqu’à 8 heures de lecture vidéo. Avec une caméra frontale de 2 mégapixels et une caméra arrière de 5 mégapixels, vous ne l’utiliserez probablement pas comme votre principal appareil de prise de vue lorsque vous êtes en déplacement, mais on peut supposer que la plupart des potentiels acheteurs ne s’attendaient pas à l’utiliser pour des photos en premier lieu.

Les ordinateurs portables ENDURO Urban N3 seront lancés en France au troisième trimestre 2021. Le prix débutera à 799 euros. Quant à la tablette Urban N1, également lancée au 3e trimestre 2021, Acer indique un prix de départ de 249 euros.