Google Assistant peut désormais trouver votre smartphone, même votre iPhone

Malheureusement, la fonction « Trouver mon téléphone » pour les utilisateurs d’iPhone fait partie de la mise à jour de printemps de Google et sera bientôt disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Si vous ne le saviez pas, la fonction « Trouver mon téléphone » des enceintes et des écrans connectés de Google fonctionne même lorsqu’un appareil Android est en mode silencieux ou en mode « Ne pas déranger ». Heureusement, la fonction fonctionnera de la même manière pour les utilisateurs d’iPhone et fera retentir une joyeuse mélodie lorsqu’ils lui demanderont de trouver leur téléphone.

Si trouver un appareil Android à l’aide des enceintes Google Home ou les smart display Nest est aussi facile que de dire « Ok Google, trouve mon téléphone », pour les utilisateurs d’iPhone, ce n’est malheureusement pas la même chose. La fonction « Trouve mon téléphone » des enceintes et smart display Nest de Google fonctionne pour les smartphones Android, mais pas pour les appareils iOS. Cependant, Google prévoit de changer bientôt cela.