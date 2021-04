Les nouveaux Echo Buds d’Amazon sont beaucoup plus petits, avec un meilleur ANC

Amazon vient d’annoncer la deuxième génération de ses écouteurs sans fil Echo Buds, et ils ont un design beaucoup plus petit. Ils seront disponibles en mai en blanc ou en noir, et coûteront 120 dollars pour le boîtier de recharge filaire, ou 140 dollars pour l’option de recharge sans fil. Les personnes qui s’inscrivent pour la période de précommande, qui débute aujourd’hui et dure 30 jours, bénéficieront d’une remise de 20 dollars : 100 dollars (filaire) 120 dollars (sans fil). Amazon offre également six mois gratuits d’Amazon Music Unlimited et d’Audible Plus aux clients admissibles à la précommande.

La première chose que l’on remarque à propos des nouveaux Echo Buds (comme les AirPods d’Apple et les Pixel Buds de Google, Amazon a choisi de garder le nom du produit inchangé pour la deuxième génération), c’est leur petite taille par rapport aux originaux.

La première génération était un peu encombrante. C’était vrai pour les écouteurs, qui avaient tendance à dépasser un peu de vos oreilles, mais c’était encore plus vrai pour le boîtier de charge, qui est toujours parmi les plus grands dans le secteur du sans-fil. Les nouveaux écouteurs conservent la norme IPX4 pour la résistance à l’eau.

Amazon affirme que les nouveaux Echo Buds sont 20 % plus petits, tandis que leur nouvel étui de chargement est 40 % plus petit. Les écouteurs ont un haut-parleur plus court, de sorte que les embouts en silicone n’auront pas besoin de se caler aussi profondément dans votre canal auditif, et l’ajout de petits orifices d’aération devrait aider à atténuer la sensation de plénitude que les écouteurs intra-canal peuvent provoquer.

En ce qui concerne les embouts, Amazon propose quatre tailles et deux types d’embouts à ailettes pour aider les gens à obtenir un ajustement parfait. Comme pour l’original, l’application Amazon Alexa peut vous aider grâce à un test d’ajustement de l’oreille qui vous indiquera la qualité de l’étanchéité.

Une amélioration de l’ANC

L’autre grand changement dans la nouvelle version est l’amélioration de l’annulation active du bruit (ANC). La première version utilisait la technologie de réduction active du bruit (ANR) de Bose pour obtenir un modeste niveau d’annulation du bruit. La nouvelle version abandonne la technologie Bose au profit de la technologie ANC d’Amazon, qui, selon la société, est deux fois plus efficace que le précédent système.

En ce qui concerne la qualité du son, les nouveaux Echo Buds pourraient être radicalement différents de leurs prédécesseurs. Amazon a choisi d’utiliser un seul petit haut-parleur dynamique de 5,6 mm dans chaque écouteur, au lieu des deux haut-parleurs à armature équilibrée des modèles originaux. La société affirme que ces nouveaux tweeters à haute performance sont optimisés pour une fidélité accrue dans les basses et les aigus et qu’ils offriront « un son net et équilibré avec une gamme dynamique étendue ».

Déception sur l’autonomie

Malheureusement, l’autonomie de la batterie n’a pas changé. En fait, on peut même dire qu’elle est un peu moins bonne. Les écouteurs eux-mêmes obtiennent jusqu’à 5 heures de lecture de musique sur une seule charge avec l’annulation active du bruit et l’accès mains libres à Alexa, bien qu’Amazon note que cela pourrait aller jusqu’à 6,5 heures si vous désactivez ces fonctionnalités. D’autre part, l’étui de chargement ne fournit que 2 charges supplémentaires pour un total de jusqu’à 15 heures de lecture de musique. Le précédent étui permettait 3 charges complètes, pour un total de 20 heures de lecture. La charge rapide reste la même : 15 minutes de charge vous donnent jusqu’à 2 heures de lecture supplémentaire.

Le principal argument de vente des Echo Buds a toujours été Alexa. Ce sont les seuls véritables écouteurs sans fil qui vous permettent d’accéder en mains libres à l’assistant vocal d’Amazon et la société double les avantages que Alexa peut offrir aux porteurs des Echo Buds. Elle peut désormais vous conseiller sur vos déplacements en transports en commun dans certaines grandes villes américaines. Plus tard cette année, Amazon prévoit de mettre à jour les Echo Buds avec son filtre VIP, vous donnant davantage de contrôle sur les notifications de votre smartphone qui sont transmises aux Buds, qu’ils seront en mesure de vous lire en temps réel.

Malheureusement, pas sûr qu’on puisse en profiter en France…