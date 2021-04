Une nouvelle fuite suggère que l’encoche de l’iPhone 13 pourrait être plus petite

Apple devrait dévoiler la nouvelle génération d’iPhone en septembre de cette année, et sans surprise, la société est restée complètement discrète à tous les changements prévus pour cet appareil.

Mais d’un autre côté, les premières informations sur le prochain iPhone 13 font les gros titres par des canaux non officiels, et aujourd’hui une photo publiée par DuanRui sur Twitter nous donne un aperçu de la nouvelle encoche du nouveau smartphone.

Le plus grand changement concerne cette fois la taille globale de l’encoche, car l’iPhone 13 pourrait réduire ses dimensions, la rendant finalement un peu moins intrusive.

L’hypothèse est basée sur les protections d’écran de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini, même s’il va sans dire que tout pourrait changer d’ici à ce que le design final soit choisi.

L’encoche a été officiellement introduite en 2017 sur l’iPhone X, et depuis lors, elle a été utilisée sur chaque iPhone moderne sorti par Apple. Cependant, les dimensions globales sur l’encoche n’ont pas changé au cours de toutes ces années, malgré les rumeurs à cet égard, de sorte que l’iPhone 13 introduirait finalement cet ajustement supplémentaire plus tard dans l’année.

iPhone 13 series mobile phone film samples. pic.twitter.com/kkpC6LPDhR — DuanRui (@duanrui1205) April 14, 2021

Quatre modèles d’iPhone attendus en septembre

Par rapport à l’année précédente, Apple souhaite que tous les nouveaux modèles d’iPhone soient annoncés en septembre, selon le calendrier de sortie habituel de la société. En d’autres termes, l’iPhone 13 verrait le jour en septembre, puis les ventes démarreraient plus tard le même mois.

Pour s’assurer que cela se produise, Apple prévoit de commencer la production plus tôt que d’habitude, et l’on pense que la fabrication de certaines pièces pourrait démarrer dès la fin mai. Toutefois, ne vous attendez pas à ce que de plus amples informations sur les caractéristiques réelles de l’iPhone 13 fassent les gros titres avant l’été, lorsque des informateurs fiables devraient nous fournir un aperçu plus précis des nouveaux appareils.