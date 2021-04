Le Legion Phone Duel 2 de Lenovo est vraiment alléchant, et à plus d’un titre

Pour jouer pleinement sur mobile, il faut un smartphone à la hauteur, et ce dernier doit être maintenu au frais pour être le plus performant possible. C’est la promesse du dernier smartphone de gaming de Lenovo, le Legion Phone Duel 2.

En juillet dernier, Lenovo a lancé son premier smartphone de jeu, le Legion Phone Duel, avec un écran d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, le processeur Snapdragon 865+, une recharge rapide de 90 W, une caméra pop-up incrustée sur le côté, etc. Aujourd’hui, le géant chinois de la technologie lance donc son successeur, avec la promesse de fournir un smartphone de gaming extrêmement performant.

Côté design, il ne ressemble à aucun autre smartphone disponible à l’heure actuelle. Le Legion Phone Duel 2 est fait pour être tenu en orientation paysage, avec trois sections en verre à l’arrière et un châssis métallique.

Lenovo Legion Phone Duel 2 : Spécifications

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est doté d’un écran AMOLED de 6,92 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 460 x 1 080 pixels. L’écran a une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 111,1 %, une certification HDR10+, une certification TuV Rheinland qui protègent les yeux des joueurs de la fatigue oculaire — contre la lumière bleue, une gradation DC et une fréquence d’échantillonnage tactile multi-doigts de 720 Hz avec un temps de réponse de 3,8 ms. La société a ajouté une puce Pixelworks AI pour ajuster l’affichage en fonction du contenu.

Sous le capot, Lenovo a utilisé le dernier chipset de Qualcomm, le Snapdragon 888 5G. Vous obtenez également jusqu’à 18 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage intégré UFS 3.1. Le Legion Phone Duel 2 est équipé de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et de 4 microphones antibruit propulsés par l’IA.

Un aspect où Lenovo se démarque des autres smartphones de jeu sur le marché est avec le refroidissement. Le Legion Phone Duel 2 est doté d’un système de refroidissement ATA 2.0 (Advanced Technology Architecture) à double turbo qui se compose de deux unités de ventilation physiques et d’une soufflerie en cuivre dédiée pour un refroidissement et une dissipation de la chaleur efficaces. Le ventilateur double turbo monte jusqu’à 15 000 tours/minute. Le ventilateur est relié à ce que Lenovo prétend être la plus grande chambre à vapeur à l’intérieur d’un smartphone avec une zone de dissipation de chaleur globale de 62 573 mm2.

Le Legion Phone Duel 2 est censé offrir une efficacité thermique améliorée de 30 % par rapport à son prédécesseur. De plus, Lenovo affirme que la température de l’air d’échappement peut être jusqu’à 22 degrés Celsius plus élevée que celle de l’air qui rentre.

Caméras

Pour les caméras, Lenovo a utilisé une caméra frontale pop-up auto-focus de 44 mégapixels incrustée sur le côté, tout comme ce que nous avons vu dans son prédécesseur. La caméra est capable de supprimer l’arrière-plan et vous pouvez même utiliser un avatar virtuel pendant le streaming de jeux.

En ce qui concerne la caméra arrière, vous obtenez un capteur principal de 64 mégapixels et une caméra grand-angle de 16 mégapixels avec un champ de vision de 123 degrés. Vous pouvez enregistrer des vidéos HDR 10+ jusqu’à 8K et des vidéos au ralenti à 240 fps. Les autres caractéristiques de la caméra comprennent le mode de mise au point audio pour faire la mise au point sur le sujet et le mode réalisateur qui enregistre les vidéos de tous les capteurs de la caméra.

Le Legion Phone Duel 2 fonctionne sous la surcouche Legion UI basée sur Android 11. Elle dispose d’un centre de contrôle pour activer les fonctionnalités de jeu, l’activation du mode streaming, le réglage du mode de refroidissement, etc. Vous pouvez également utiliser l’enregistreur d’ombre qui vous permet de saisir l’enregistrement d’écran des 15 dernières secondes de jeu. En option, les utilisateurs peuvent utiliser la station d’accueil Legion Game dock pour se connecter à un écran en HDMI.

Autonomie

L’appareil embarque une batterie double cellule de 5 500 mAh (2,750 mAh + 2,750 mAh) qui prend en charge la charge rapide de 90 W par les deux ports USB-C. La société affirme que le temps de charge de 0 à 4 500 mAh est de 17 minutes. Mais, un cycle de charge complet prendra environ 30 minutes. L’appareil offre également un support à la charge lente, la protection contre la surcharge et la charge en dérivation.

« Octa Trigger »

Côté jeux, le Legion Phone Duel 2 se vante d’un système baptisé « Octa Trigger », avec 8 zones d’appui. De cette façon, Lenovo estime que les joueurs peuvent obtenir une expérience analogue à celle d’une manette de console à partir de leur smartphone. Il y a quatre gâchettes à ultrasons sur la tranche, deux boutons capacitifs à l’arrière et deux touches « Force Touch » dans l’écran. Les triggers de l’écran « Force Touch » sont couplés à des moteurs HaptiX, qui fournissent un retour haptique immersif.

Lenovo Legion Phone Duel 2: Prix et disponibilité

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est proposé dans des variantes de couleur — Ultimate Black et Titanium White. En France, le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera disponible mi-mai et proposé en deux versions : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à partir de 799 € et 16 Go/512 Go avec une station de chargement à partir de 999 euros.