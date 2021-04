Voici les Nokia X10 et X20, et 4 autres smartphones abordables

Alors que les autres fabricants de smartphones se battent dans les marchés phares et de milieu de gamme avec leurs derniers smartphones 5G, HMD Global est resté plutôt silencieuse jusqu’à aujourd’hui.

Le géant finlandais, comme promis, a finalement revu son système de dénomination et a lancé six nouveaux smartphones en cette fin de semaine. Cela comprend deux séries C d’entrée de gamme, deux séries G à des prix légèrement plus élevés, et deux smartphones abordables de la série X compatibles avec la 5G.

Sans plus attendre, découvrons les spécifications et les caractéristiques de ces nouveaux smartphones Nokia.

Spécifications des Nokia X10 et Nokia X20

Commençons par les Nokia X10 et X20, ces deux smartphones présentent le même design et les mêmes caractéristiques avec des différences mineures. Ils comprennent un écran LCD de 6,67 pouces avec un ratio 20:9, une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et une luminosité pouvant atteindre 450 nits. Il y a également une découpe centrée en forme de poinçon à l’avant.

Le Nokia X10 et le Nokia X20 sont tous deux alimentés par le processeur m Snapdragon 480 5G de Qualcomm. Alors que le X10 est disponible en trois configurations — 4 Go de mémoire vive (RAM) + 128 Go de stockage, 6 Go + 64 Go, et 6 Go + 128 Go, le Nokia X20 a deux configurations — 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go. Le stockage est extensible jusqu’à 512 Go par une carte micro SD. Les smartphones fonctionnent sous Android 11 avec une promesse de mises à jour jusqu’à 3 ans.

En ce qui concerne les caméras, les Nokia X10 et X20 sont tous deux dotés de l’optique Zeiss. Mais le X10 comprend un capteur primaire de 48 mégapixels tandis que le X20 comprend un capteur primaire de 64 mégapixels. La configuration à quatre caméras comprend également un objectif ultra-large de 5 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels sur les deux smartphones. Vous trouverez une caméra frontale de 8 mégapixels sur le X10 tandis que le X20 vous offrira une caméra frontale de 32 mégapixels.

Les deux smartphones sont équipés d’une batterie de 4 470 mAh avec une charge rapide de 18 W par le port USB Type-C en bas. Une prise casque de 3,5 mm, la prise en charge de la 5G, la Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth 5.1 et le NFC sont également intégrés. Le capteur d’empreintes digitales est incrusté sur le côté et fait office de bouton d’alimentation.

Le Nokia X10 sera disponible en deux coloris, Forest et Snow. D’autre part, le Nokia X20 sera disponible dans les variantes de couleur Midnight Sun et Nordic Blue.

Spécifications des Nokia G10 et Nokia G20

Les Nokia X10 et X20 sont les smartphones haut de gamme dévoilés lors de l’événement. La nouvelle série G de Nokia est une gamme abordable qui met l’accent sur l’autonomie de la batterie.

Les Nokia G10 et G20 sont tous deux équipés d’une batterie massive de 5 050 mAh. La société affirme qu’elle peut durer jusqu’à 3 jours sur une seule charge. Mais elle ne supporte qu’une charge de 10 W, ce qui est terriblement lent par rapport aux normes actuelles.

Les smartphones disposent également d’un écran LCD de 6,5 pouces avec un ratio 20:9 et une résolution de 1 600 X 720 pixels. Il y a une caméra frontale perforée de 8 mégapixels en haut et un menton épais avec la marque Nokia en bas. C’est là que s’arrêtent les similitudes entre le Nokia G10 et le G20.

Sous le capot, le Nokia G10 est alimenté par le MediaTek Helio G25 tandis que le G20 est alimenté par le chipset Helio G35. Le premier possède jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage, tandis que le second possède 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Les deux smartphones fonctionnent avec Android 11. HMD Global promet deux ans de mises à jour logicielles.

En ce qui concerne l’optique, la configuration à quatre caméras du Nokia G20 comprend un capteur primaire de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 5 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le G10, quant à lui, dispose d’une configuration à trois caméras. Il comprend un capteur photo primaire de 13 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels. L’absence d’un objectif ultra-large est décevante.

Vous disposez également d’un port USB Type-C, d’une prise audio de 3,5 mm, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802,11 b/g/n et du NFC (dans certaines régions) pour compléter les options de connectivité.

Le Nokia G10 sera disponible en deux coloris, à savoir Night et Dusk. D’autre part, le Nokia G20 sera disponible dans les variantes de couleur Night et Glacier.

Spécifications des Nokia C10 et Nokia C20

Enfin, nous avons le Nokia C d’entrée de gamme de HMD Global, équipé d’Android Go. Les Nokia C10 et C20 ont tous deux une coque arrière en polycarbonate et abritent une modeste batterie d’une capacité de 3 000 mAh, qui est amovible. Les appareils prennent en charge la recharge de 5W par le port micro USB situé en bas.

Ces smartphones sont dotés d’un écran LCD de 6,5 pouces d’une résolution HD+ avec un énorme menton en bas et une caméra frontale de 5 mégapixels dans une encoche en forme de goutte d’eau en haut. Il y a également un flash selfie intégré dans le bord supérieur. Les Nokia C10 et C20 ont une seule caméra arrière de 5 mégapixels.

Sous le capot, le Nokia C10 est alimenté par un processeur Unisoc SC7331e à 4 cœurs, tandis que le C20 dispose du processeur Unisoc SC9863a à 8 cœurs. Les smartphones ont également jusqu’à 2 Go de RAM et jusqu’à 32 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 256 Go par une carte micro SD). Les Nokia C10 et C20 fonctionnent également sous Android 11 (Go Edition) avec une promesse de 2 ans de mises à jour.

Le Nokia C10 sera disponible en deux coloris, à savoir violet clair et gris. D’autre part, le Nokia C20 sera disponible en bleu foncé et en sable.

Prix et disponibilité

Le Nokia C10 est proposé à partir de 75 euros tandis que le C20 est proposé à partir de 89 euros. Ces appareils d’entrée de gamme seront livrés à partir du mois de juin de cette année.

Quant aux Nokia G10 et G20, ils sont proposés respectivement à partir de 149,90 euros et 179,90 euros. Ces deux appareils seront mis en vente à la fin du mois d’avril. Les Nokia X10 et X20 haut de gamme sont proposés respectivement à partir de 329,90 euros et 399,90 euros. Ces deux appareils seront mis en vente à partir de mai.