Le drone DJI Air 2S pourrait se vanter d’un meilleur capteur photo

Cela fait tout juste un mois que DJI a dévoilé son drone FPV, peut-être l’un des produits les plus intéressants qu’elle ait lancés ces derniers mois. Cependant, ce n’est pas encore terminé et un autre drone pourrait bientôt prendre son envol. Le drone Air 2S de DJI, qui n’a pas été annoncé, a fait l’objet d’une série d’images publiées par TechnikNews et Roland Quandt de WinFuture. Les images viennent après que le drone ait été listé dans un dossier de la FCC le mois dernier, suggérant qu’un lancement ne peut pas être loin.

Le DJI Air 2S devrait être une version améliorée du Mavic Air 2 de l’année dernière, avec une caméra améliorée et une compatibilité avec les nouveaux accessoires DJI comme ses lunettes V2 et son contrôleur de mouvement.

Commençons par le capteur de la caméra. Les nouveaux rendus, ainsi qu’une bande-annonce de teasing partagée plus tôt dans la semaine par OsitaLV, montrent un drone avec un capteur de 1 pouce et 20 mégapixels.

Bien qu’il s’agisse d’une résolution inférieure au capteur de 48 mégapixels d’un demi-pouce présent dans le Mavic Air 2, sa taille physique plus importante devrait avoir des avantages importants en matière de performances, notamment en basse lumière. Le capteur a des spécifications analogues à celles du Mavic 2 Pro, qui offrait une excellente qualité d’image.

Si les rapports de DroneDJ sont exacts, le Air 2S devrait également fonctionner avec les nouvelles lunettes V2 de DJI et le contrôleur de mouvement, qui ont été lancés avec son drone FPV le mois dernier. La compatibilité avec les lunettes permettrait de piloter le drone d’un point de vue à la première personne, en plus du vol normal en utilisant l’application. Le Air 2S ne devrait pas être capable d’effectuer des vols acrobatiques comme le FPV de DJI, mais les lunettes devraient offrir une expérience de vol plus immersive à ceux qui le souhaitent.

Un lancement dans un proche avenir ?

D’autres changements plus mineurs comprennent la perte de la marque « Mavic » dans son nom, et une mise à niveau vers la version 4 de la norme ActiveTrack de DJI, note TechnikNews, ce qui devrait le rendre meilleur pour suivre les sujets pendant le tournage. Il prend également en charge la nouvelle norme OcuSync 3.0 de DJI, à faible latence. Bien que sa batterie soit de même capacité (3,500 mAh), le Air 2S semble être légèrement plus lourd que le Mavic Air 2, de 30 grammes.

Selon la fuite, le DJI Air 2S pourrait coûter environ 800 euros, ce qui est beaucoup plus cher que le Mavic Air 2.