Les pages d’assistance pour le Surface Laptop 4 suggèrent un lancement imminent

Une paire de pages de support Microsoft est apparue pour le Surface Laptop 4 — un modèle encore inconnu à ce jour, suggérant un lancement imminent.

L’une est un espace réservé pour une version AMD de l’ordinateur portable, tandis que l’autre est pour un modèle Intel. Les deux ont été repérés par WalkingCat, une source souvent fiable, qui spécule que nous pourrions les voir lancés lors d’un événement Surface dès la semaine prochaine.

Les rumeurs courent sur le Surface Laptop 4 depuis la fin de l’année dernière, lorsque des images du prétendu appareil ont été repérées pour la première fois.

Des fuites ultérieures ont suggéré que Microsoft pourrait offrir des options de processeurs AMD ou Intel dans les deux incarnations du Surface Laptop de nouvelle génération, la plus grande et la plus petite. Cela serait différent du schéma des choses avec le Surface Laptop 3, où les processeurs AMD Ryzen ne sont utilisés que dans le plus grand modèle (15 pouces) (la version de 13,5 pouces a le silicium Intel).

Surface Laptop 4 with AMD Processor Drivers and Firmware (placeholder) https://t.co/lJ7Opg9NHB — WalkingCat (@_h0x0d_) April 7, 2021

La page d’assistance de Microsoft ne donne pas beaucoup plus de détails sur l’ordinateur portable, mais un rapport de WinFuture du mois dernier apporte des précisions. Les processeurs AMD utilisés proviendraient de la série mobile 4000, et comprendraient le Ryzen 5 4680U et le Ryzen 7 4980U. C’est un pas en avant par rapport aux puces de la série 3000 utilisées dans le Surface Laptop 3 de 2019, mais quiconque espère voir les tout nouveaux processeurs mobiles Ryzen 5000 d’AMD ici pourrait être déçu.

Du côté d’Intel, WinFuture note que nous devrions voir des puces de 11e génération comme le Core 15-1145G7 et le Core i7-1185G7.

Une conception connue

Sinon, les spécifications et le format du Surface Laptop 4 sont largement conformes aux précédents modèles. Il y aura apparemment des modèles de 13,5 et 15 pouces disponibles, avec un maximum de 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Leurs écrans devraient conserver cet excellent rapport d’aspect 3:2.

Microsoft n’a encore fait aucune annonce officielle sur la date de lancement de ses nouveaux ordinateurs portables, mais si l’on considère que les pages d’assistance sont déjà en ligne, la sortie ne saurait tarder.