Sonos et IKEA pourraient intégrer des haut-parleurs dans des œuvres d’art murales

Fin 2017, le titan de l’audio Sonos s’est associé au populaire fabricant de meubles suédois IKEA, et deux ans plus tard, la paire a sorti une gamme d’enceintes Symfonisk qui se doublent d’articles ménagers.

Le plus abordable était l’enceinte de bibliothèque IKEA Symfonisk. À 99 dollars, elle est deux fois moins chère qu’une Sonos One, bien que ses performances audio soient analogues. Elle est également conçue pour être placée à l’horizontale ou à la verticale, et peut même être fixée au mur comme une étagère. L’enceinte de table Symfonisk, quant à elle, associe un haut-parleur Sonos cylindrique à un luminaire, et est légèrement plus chère — mais toujours très abordable par rapport aux produits de Sonos.

Les deux modèles ont été bien accueillis, et IKEA a ensuite proposé une télécommande simple pour ceux qui souhaitent faire l’essentiel sans ouvrir l’application Sonos. Cependant, depuis lors, nous n’avons plus entendu parler de ce partenariat, bien que les deux sociétés aient insisté sur le fait qu’elles collaboraient toujours. Maintenant, il semble que nous soyons sur le point de voir quelque chose de nouveau.

Sonos et IKEA ont commencé à teaser un nouvel ajout dans la gamme Symfonisk dans leurs stories Instagram et un dépôt de la FCC pourrait nous dire ce à quoi s’attendre dans un proche avenir.

D’après les informations fournies par la FCC, il semblerait que l’enceinte de lampe Symfonisk va être rafraîchie, le nouveau modèle coûtant à peu près le même prix.

Une pièce d’art mural

Plus intéressant encore, l’autre article que Sonos et IKEA prévoient d’apporter à la gamme Symfonisk prendra la forme d’une « pièce d’art mural avec un haut-parleur intégré ».

Comme il n’y a pas encore eu d’annonce officielle, les détails sur les deux produits sont peu nombreux pour le moment (en dehors du fait qu’un câble devra être acheminé jusqu’à l’œuvre d’art murale), nous devrons donc attendre que les entreprises dévoilent les produits pour en savoir plus. Le succès ou l’échec de l’enceinte d’art mural dépendra probablement du fait que le produit propose ou non une gamme d’images définie, ou qu’il permette aux clients de monter ou d’encadrer leurs propres photos.

On peut dire que l’art mural a un but purement esthétique. Cette enceinte devra donc répondre à ces besoins de manière beaucoup plus polyvalente que les autres produits Symfonisk. Après tout, elle n’offre pas la même utilité que la lampe ou les enceintes d’étagère (qui, comme vous l’avez peut-être deviné, servent respectivement d’étagère ou de lampe).

L’enceinte d’art mural est déjà un produit de niche, donc restreindre davantage son marché en évitant la personnalisation pourrait limiter son succès.