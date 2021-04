Alienware m15 et Dell G15 : des ordinateurs portables équipés d’une puce AMD

Les nouveaux processeurs de la série Ryzen 5000 d’AMD ont impressionné les utilisateurs et les critiques, mais apparemment ils ont également attiré l’attention d’Alienware et de Dell.

Les deux sociétés ont annoncé aujourd’hui de nouveaux ordinateurs portables de jeu basés sur une puce Ryzen, et dans le cas de Alienware, c’est la première fois que nous le voyons annoncer une machine AMD au cours des 14 dernières années.

Alienware m15 Ryzen Edition R5

S’il y a une star dans cette annonce, c’est probablement le Alienware m15 Ryzen Edition R5. Dans le monde du jeu, le débat entre les processeurs AMD et Intel fait rage. Mais au cours des 14 dernières années, si vous vouliez un ordinateur portable Alienware, vous n’aviez qu’un seul choix : Intel. Cette série prendra fin le 20 avril, avec le nouveau portable de jeu Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Il s’agit d’un ordinateur portable Alienware, donc vous pouvez vous attendre à un style et des spécifications ostentatoires. La division gaming de Dell promet une technologie “de pointe”, et cela commence par l’écran. L’ordinateur portable dispose d’un écran de 15 pouces avec un choix de panneaux d’affichage d’une résolution full HD à 360 Hz, ou Quad HD à 240 Hz, ou full HD à 165 Hz. Les deux premiers écrans sont dotés des technologies NVIDIA G-Sync et Advanced Optimus. Alienware vante également une fonctionnalité de conception baptisée “Dark Core” qui “diminue la luminosité pour limiter les distractions et rester au cœur du jeu“.

Il s’agit également du premier ordinateur portable Alienware de 15 pouces doté d’une mémoire DDR4 de 3 200 MHz, mais en prime, la RAM peut être mise à niveau par l’utilisateur. Vous disposerez d’une connectivité Wi-Fi 6, d’un port HDMI 2.1, d’un port Ethernet à 2,5 Gb/s, de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un port USB 3.2 Gen 2 et d’un port USB 3.2 Type-C Gen 2. Cela devrait être plus que suffisant pour connecter tous les périphériques et moniteurs que vous pourriez vouloir.

Le retour à AMD est évidemment la grande nouveauté ici, et vous aurez le choix entre les processeurs de la série AMD Ryzen 5000, y compris les processeurs mobiles Ryzen 5000 H-Series. Et Alienware prévoit de proposer en option un clavier mécanique co-développé par Cherry.

Pour le moment nous ne connaissons pas le prix en France, mais le Alienware m15 Ryzen Edition R5 a un prix de départ de 1793,98 dollars outre-Atlantique.

Dell G15 Ryzen Edition

Ensuite, nous avons le Dell G15 Ryzen Edition, qui, comme le m15 Ryzen Edition, offre des processeurs de la série Ryzen 5000 associés à des puce graphiques de la série RTX 30. Une fois de plus, la mémoire vive est extensible par l’utilisateur sur ce modèle, il semble donc que les éditions m15 et G15 Ryzen ont beaucoup en commun. Certaines différences dans le G15 comprennent l’option de panneaux à 120 Hz ou 165 Hz, et bien que ce soit une baisse assez importante de la fréquence de rafraîchissement par rapport à l’ordinateur portable Alienware. Dell précise qu’il va lancer une option d’affichage à 360 Hz pour le G15 au printemps.

Dell indique également qu’elle s’est inspirée d’Alienware en matière de conception thermique, et que le G15 offrira une touche Game Shift qui permettra aux utilisateurs d’augmenter les performances de refroidissement à la volée.

Le G15 Ryzen Edition est proposé à partir de 949 euros, et sera disponible le 4 mai, tandis que les modèles Dell G15 utilisant des processeurs Intel Core de 10e génération seront lancés le 13 avril pour un prix de départ de 899 euros.