Ring annonce la Floodlight Cam Wired Pro avec un radar pour des alertes de mouvement

Ring a annoncé un nouveau projecteur avec une caméra intégrée appelé Floodlight Cam Wired Pro. Comme son nom l’indique, la Floodlight Cam Wired Pro emprunte plusieurs fonctionnalités à la Video Doorbell Pro 2 récemment sortie, notamment la détection de mouvement 3D avec radar et une vue de haut en bas des mouvements d’une personne devant la caméra, que la société qualifie de « vue aérienne ».

Comme la première Floodlight Cam, la Floodlight Cam Wired Pro est un projecteur LED de 2 000 lumens activé par le mouvement, avec une caméra incrustée entre ses deux lumières articulées. Elle est dotée d’une sirène de 110 dB, prend en charge la connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, enregistre des vidéos HDR 1080p avec une vision nocturne en couleur, et dispose de microphones et d’un haut-parleur améliorés pour une meilleure communication audio bidirectionnelle.

La nouvelle détection de mouvement 3D utilise un capteur radar pour suivre les mouvements à partir d’un certain seuil que vous définissez dans l’application Ring, qui est ensuite présenté sous forme de carte aérienne dans le clip vidéo enregistré. En effet, grâce à ce radar, le système peut recueillir des informations beaucoup plus précises sur la distance de tout ce qui est susceptible de bouger dans le champ de vision. Il peut non seulement comprendre ce mouvement, mais aussi la distance à laquelle il se produit, ce qui permet un contrôle plus granulaire du seuil auquel les propriétaires reçoivent des notifications.

Ainsi, vous pouvez choisir de ne pas recevoir d’alerte si quelqu’un passe dans votre allée, mais d’être averti s’il s’approche de la porte d’entrée. Ring propose des zones de mouvement personnalisables pour déclencher des enregistrements et, à l’inverse, des zones de confidentialité où les mouvements ne déclencheront pas ces enregistrements.

La Floodlight Cam Wired Pro est filaire, et peut être montée sur une boîte de jonction extérieure ronde standard. La Ring Floodlight Cam Wired Pro sera disponible à l’achat dans les mois à venir au prix de 249 € sur Ring.com et Amazon.

Une nouvelle sonnette connectée

De plus, Ring annonce la nouvelle Video Doorbell 4, qui est la dernière de sa gamme de sonnettes vidéo grand public pouvant être utilisée dans une installation filaire standard ou fonctionner sur batterie. Le nouveau modèle met à niveau la vidéo de Pre-Roll en noir et blanc qui a fait ses débuts sur la Video Doorbell 3 de l’année dernière, en la transformant en couleur, ce qui vous permet de voir quatre secondes de mouvement en couleur avant d’appuyer sur la sonnette. Elle dispose également d’une nouvelle fonction de réponse rapide qui permet à la sonnette de répondre automatiquement aux visiteurs lorsque vous n’êtes pas chez vous ou que vous ne souhaitez pas être dérangé. Vous pouvez utiliser la Video Doorbell 4 avec les réseaux de 2,4 GHz ou 5 GHz.

La Video Doorbell 4 enregistre des vidéos jusqu’à 1080 p, mais elle n’a pas le rapport d’aspect carré et s’en tient plutôt au large champ de vision traditionnel de 16:9. La Video Doorbell 4 ne dispose pas non plus de l’intégration Alexa plus avancée de la Pro 2 pour répondre à la porte.

La Ring Video Doorbell 4 sera disponible à la vente le 5 mai 2021 au prix de 99 € sur Ring.com et Amazon. La Ring Video Doorbell 4 est disponible en précommande dès aujourd’hui sur Amazon.