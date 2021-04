OPPO et Vivo pourraient lancer chacun un smartphone pliable cette année

Bien que Huawei ait été l’un des principaux fabricants de smartphones, l’interdiction américaine a contraint l’entreprise à se limiter à la Chine et, en limitant l’approvisionnement, les États-Unis ont littéralement mis l’entreprise au pied du mur. Pour combler le vide créé par l’absence d’appareils haut de gamme de Huawei, des marques chinoises comme Xiaomi, OPPO et Vivo ont amélioré leur présence sur le marché.

Xiaomi a récemment annoncé son premier smartphone pliable disponible dans le commerce, le Mi MIX Fold, et il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles OPPO et Vivo, qui sont étroitement liés, travaillent également de manière agressive pour mettre leurs smartphones pliables sur le marché.

Selon un rapport de GizChina qui cite une source chinoise connue Digital Chat Station, OPPO et Vivo sont tous deux à un stade avancé de la production de leur concurrent respectif au Galaxy Fold 2.

Un précédent rapport a suggéré que OPPO devrait bientôt lancer un smartphone pliable, et les rapports actuels vérifient davantage l’information. Le dernier rapport indique que OPPO pourrait n’avoir non pas un, mais de deux smartphones pliables différents en préparation — l’un avec un écran principal de 8 pouces tandis que l’autre pourrait avoir un écran de 7 pouces.

Ces deux appareils devraient avoir un design pliable vers l’intérieur analogue à celui que nous avons vu sur le Galaxy Fold, le Mi MIX Fold et le dernier smartphone pliable de Huawei. Il a ajouté que la variante de 7 pouces était proche de la production de masse en janvier, donc selon toute probabilité, c’est la variante qui est prévue pour un lancement.

Un lancement proche ?

Vivo, de son côté, travaillerait sur un smartphone pliable de conception analogue avec un écran primaire de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces. La fuite mentionne que le smartphone pliable de Vivo pourrait être doté d’une charnière impressionnante. Vivo et OPPO sont tous deux connus pour proposer des designs innovants et tandis que OPPO a récemment présenté un smartphone enroulable et un smartphone pliable bizarre, Vivo a également un brevet bizarre à son actif. Cependant, c’est la première fois que plusieurs rapports coïncident pour faire allusion à des lancements imminents.

Ceci étant dit, OPPO et Vivo ont tous deux de multiples sous-marques comme OnePlus, realme et iQoo, il n’est donc pas pour le moment laquelle de ces sociétés du groupe BBK sera la première à lancer un smartphone pliable.

Avec l’arrivée de ces deux marques, il semble que le marché des smartphones ait choisi le design pliable vers l’intérieur comme gagnant, malgré la nécessité d’un second écran. C’est du moins jusqu’à ce que la technologie et la fabrication rattrapent leur retard pour rendre ces écrans pliables plus résistants pour être utilisées à l’extérieur.