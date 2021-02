La Ring Video Doorbell Pro 2 ajoute un radar pour des alertes de mouvement plus nuancées

Le dernier-né de Ring, qui vient s’ajouter à sa gamme de dispositifs de sécurité connectés pour la maison, montre exactement où l’entreprise se dirige. La Ring Video Doorbell Pro 2 est une nouvelle sonnette vidéo haut de gamme dotée d’une multitude de technologies de nouvelle génération pour vous aider à garder votre maison plus sûre que jamais, et qui emprunte des capteurs que l’on peut normalement s’attendre à trouver sur les voitures et des drones intelligents pour une grande amélioration de la détection de mouvement.

La caméra est dotée d’une détection de mouvement en 3D, d’une qualité vidéo HD 1536p, d’une fonction de vue d’oiseau et d’une fonction de confidentialité personnalisable.

Grâce à l’utilisation d’un capteur radar, la technologie de détection de mouvement en 3D permet d’identifier plus précisément le moment où un événement de mouvement commence. Les capteurs mesurent la distance d’un objet par rapport à la caméra, ce qui permet d’exclure plus facilement certaines zones à forte circulation. Par exemple, si votre sonnette fait face à un trottoir, vous pouvez la régler de manière à ce que seul un mouvement à proximité de votre maison déclenche une alerte.

Cette fonction fonctionne en conjonction avec la fonction « Bird’s Eye View ». En mesurant la distance exacte à laquelle une personne se trouve par rapport à la caméra, la sonnette vidéo Ring Doorbell Pro 2 donne aux utilisateurs une vue aérienne du chemin exact que quelqu’un a pris lors de son approche. Si vous regardez un événement en direct ou même dans l’historique des événements, vous verrez une image dans l’image qui montre la trajectoire du mouvement en plus de l’événement réel.

L’angle de la tête aux pieds vous permet de voir chaque détail d’un visiteur, de son chapeau à ses chaussures, mais il vous permet également de mieux voir les paquets laissés sur le pas de votre porte. Le microphone intégré offre un meilleur son et limite la distorsion, tandis que les zones de mouvement personnalisables et les zones d’intimité spécifiques donnent aux utilisateurs davantage de contrôle que jamais sur ce que leur caméra regarde.

Des technologies impressionnantes

La Ring Video Doorbell Pro 2 est une sonnette filaire, plutôt que sans fil, ce qui signifie que l’autonomie de la batterie n’est pas un problème. Néanmoins, cela nécessite d’avoir un câblage de sonnette en place ou être prêt à la câbler si vous voulez l’installer à votre porte. Cela signifie également que le capteur radar peut être constamment à l’affût : dans l’application Ring, il est possible de régler les seuils de détection de mouvement en 3D et des zones spécifiques dans le champ de vision qui déclencheront des enregistrements. D’autre part, les zones de confidentialité peuvent exclure certaines zones du champ de vision, empêchant ainsi leur enregistrement.

La Ring Video Doorbell Pro 2 est compatible avec la récente fonction Smart Responses et dispose d’un chiffrement de bout en bout pour assurer la meilleure sécurité possible des données. La Video Doorbell Pro 2 est disponible en précommande dès maintenant sur Ring.com et Amazon pour 249 euros, et sera livrée aux clients à partir du 31 mars.

La concurrence dans le domaine des sonnettes vidéo s’est quelque peu intensifiée ces dernières années, un certain nombre de nouveau venu apportant des caractéristiques innovantes. Ring, qui a popularisé l’idée d’une sonnette vidéo, a surtout été critiqué pour ses politiques de protection de la vie privée et ses partenariats avec la police au cours des dernières années. Cela ne l’a pas empêché d’être la sonnette vidéo la plus courante et la marque de facto lorsque l’on pense à cette catégorie de produits. La Video Doorbell Pro Pro 2 est la réponse de Ring à un grand nombre de ces nouveaux concurrents, et il sera intéressant de voir comment elle se comportera une fois que j’aurais pu la tester.