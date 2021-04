Les spécifications et les prix du Surface Laptop 4 ont été dévoilés

Le Surface Laptop 4 fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, mais une nouvelle information a donné un aperçu de ce que l’on peut attendre de la prochaine version. En effet, la prochaine grande annonce de lancement de matériel pour Microsoft est le Surface Laptop 4, qui selon des personnes familières avec la question devrait voir le jour au printemps de cette année dans le cadre d’un événement dédié.

Et alors que Microsoft est évidemment restée très discrète sur tout ce qui concerne une possible annonce, une fuite provenant de WinFuture nous donne un aperçu plus précis du futur Surface Laptop 4 sur tout ce qui se trouve sous le capot.

En effet, presque toutes les mises à jour de la nouvelle gamme Surface Laptop sont internes, l’extérieur restant presque inchangé par rapport au populaire Microsoft Surface Laptop 3. Une autre modification du matériel est inspirée de la Surface Pro 7+, avec le projet d’inclure une trappe pour permettre l’accès aux réparations ou mises à niveau du SSD, bien que cela ne soit destiné qu’aux techniciens agréés.

Tout d’abord, nous aurons des versions Intel et AMD du Surface Laptop 4, et ce n’est pas nécessairement une surprise puisque la même approche a été utilisée pour le modèle actuel. Si cette fuite est exacte, chaque version du Surface Laptop 4 sera proposée avec des puces Intel ou AMD, de sorte que les clients seraient autorisés à choisir le processeur pour alimenter l’appareil, quelle que soit la configuration qu’ils choisissent.

Le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces sera donc proposé avec un processeur Intel Core i5, Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5 associé à 8 ou 16 Go de RAM. Concernant le stockage, il n’y a que deux options, à savoir 256 Go et 512 Go.

À partir de 1 150 euros

En ce qui concerne la version 15 pouces, ces appareils seront équipés d’un processeur Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7, ce dernier étant proposé avec 8 ou 16 Go de RAM. D’autre part, la version Intel sera proposée avec 16 ou 32 Go de RAM, donc si vous voulez le meilleur Surface Laptop 4, vous devrez vous en tenir à une puce Intel à l’intérieur.

En ce qui concerne les prix, le modèle le moins cher du Surface Laptop 4 en Europe sera la configuration AMD Ryzen 5 de 13,5 pouces, qui coûtera 1 149 euros. La version haut de gamme sera le Surface Laptop 4 de 15 pouces avec une puce Intel Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage, et son prix sera de 2 699 euros.

Voici la liste des prix :

13.5 | i5 | 8 Go | 512 Go: 1 499 euros

13.5 | i5 | 16 Go | 512 Go: 1 699 euros

13.5 | i7 | 16 Go | 512 Go: 1 899 euros

13.5 | Ryzen 5 | 8 Go | 256 Go: 1,149 euros

13.5 | Ryzen 5 | 16 Go | 256 Go: 1,399 euros

15 | i7 | 16 Go | 512 Go: 1,999 euros

15 | i7 | 32 Go | 1 To: 2 699 euros

15 | Ryzen 7 | 8 Go | 256 Go: 1 499 euros

15 | Ryzen 7 | 8 Go | 512 Go: 1 699 euros

15 | Ryzen 7 | 16 Go | 512 Go: 1 899 euros

La date de lancement actuelle, le 27 avril, est conforme aux précédentes rumeurs, mais la pénurie de puces en cours a repoussé de nombreuses autres sorties de produits à venir en raison de retards de fabrication et de développement. Cependant, les fans de la marque pourraient avoir un nouveau produit à se mettre sous la main dans quelques semaines seulement.