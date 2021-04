Tim Cook, PDG d’Apple, affirme que la réalité augmentée est l’avenir

« Et donc, lorsque je pense à cela dans différents domaines, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, des jeux ou de la vente, je vois déjà la RA décoller dans certains de ces domaines. Et je pense que la promesse est encore plus grande à l’avenir. C’est donc une partie essentielle de l’avenir d’Apple ».

Pourtant, Apple planifie déjà ses travaux sur le sujet, et dans une interview accordée à Kara Swisher, Cook a expliqué que la réalité augmentée est susceptible de devenir une partie essentielle de l’avenir de tout le monde , et bien sûr, il veut que la RA fasse partie de l’avenir d’Apple aussi.

Apple est l’une des entreprises qui investissent le plus dans la réalité augmentée (RA) et, selon des personnes au fait du dossier, la société travaille déjà sur un casque de réalité mixte qui pourrait voir le jour dès l’année prochaine.