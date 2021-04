Le Pixel 5 va améliorer le GPU avec une nouvelle mise à jour

by

by

Google a commencé à déployer la mise à jour de sécurité Android d’avril pour les smartphones Pixel. Et, il s’avère que le patch de sécurité d’avril n’est pas la seule chose à attendre avec impatience dans la dernière mise à jour Pixel de Google, qui apporte quelques améliorations de performances aux appareils les plus récents.

Google indique que la mise à jour comprend des « optimisations de performances pour certains jeux et applications gourmands en graphiques » sur les Pixel 5 et 4a 5G, et, comme l’a noté XDA Developers, certains testeurs remarquent des performances GPU sensiblement améliorées sur le Pixel 5.

Anandtech a précédemment constaté que le Pixel 5 a tourné dans des résultats GPU beaucoup plus mauvais que les autres smartphones utilisant la même puce Snapdragon 765G de Qualcomm.

Maintenant, Andrei Frumusanu affirme que les performances de son Pixel 5 ont été « essentiellement doublées » par rapport aux chiffres initiaux du test, et sont maintenant « en ligne ou mieux que les autres smartphones dotés du 765 G ».

Son Pixel 5 a obtenu un score d’environ 2 278/2 260 points sur les tests de performance graphique dans 3DMark Sling Shot Extreme avant la mise à jour. Après avoir installé la mise à jour, le smartphone a obtenu un score de 3 286/3 083 points dans le même test.

De réelles optimisations ?

Bien sûr, les benchmarks ne se traduisent pas nécessairement par des résultats dans le monde réel, mais combiné avec la référence de Google aux optimisations pour les applications gourmandes en graphiques, il semble bien que les performances du GPU doivent être meilleures avec la nouvelle version.

En outre, Google précise que les Pixel 5 et 4a 5G devraient recevoir des « améliorations de la qualité de la caméra » dans certaines applications tierces. Il y a également un correctif pour un bug de gel au démarrage sur les appareils Pixel 4 et 5, ainsi qu’un autre pour des paramètres de grille d’accueil manquants sur les générations de smartphones Pixel 3 et 4.