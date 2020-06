Apple Glass : une énorme fuite révèle la date de sortie et le prix des lunettes AR

Apple travaille depuis quelques années sur ses lunettes de réalité augmentée (ou RA), que nous connaissons grâce à une série de rumeurs qui ont été indirectement confirmées par des documents de brevet décrivant les technologies qui pourraient être utilisées dans un tel produit. La RA est une caractéristique essentielle d’iOS depuis des années, qu’Apple cherche à améliorer encore dans un avenir très proche. Le tout dernier iPad Pro est équipé d’un capteur LiDAR qui peut être utilisé pour des applications de RA, et les très attendus iPhone 12 Pro devraient également présenter la même fonctionnalité.

Les Apple Glass pourraient un jour remplacer l’iPhone ou, du moins, réduire l’interaction de l’utilisateur avec l’appareil dans sa poche. Mais pour y parvenir, nous aurons besoin de lunettes qui utilisent l’iPhone pour afficher des informations. Et ce futur pourrait être plus proche que nous ne le pensions, selon une source fiable d’Apple. De plus, les présupposées Apple Glass coûterait 499 dollars, sans compter les verres, ce qui est beaucoup moins cher que ce que l’on aurait imaginé.

Si vous avez suivi de près l’actualité technologique, vous connaissez probablement Jon Prosser. C’est l’un des YouTubers derrière Front Page Tech et il est devenu l’une des sources les plus fiables sur le marché. Prosser a partagé les prix du Galaxy S20 de Samsung avant même que les smartphones ne soient annoncés, et a fourni les premiers rendus du Pixel 5 (bien qu’ils n’aient pas encore été confirmés). Mais, Prosser a ensuite choqué le monde entier avec un certain nombre de fuites précises d’Apple. Il a détaillé les plans d’Apple au cours des premiers mois de la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a coïncidé avec d’énormes révélations sur l’iPhone SE et l’iPhone 12.

Il y a quelques semaines, Prosser a mentionné qu’il avait accès à des informations sur les Apple Glass, mentionnant qu’il en partagerait davantage dans un proche avenir. Et, le moment est venu d’avoir un grand nombre d’informations sur les nouvelles lunettes connectées d’Apple.

Prosser ne nous a pas montré le véritable visage des lunettes (sans jeu de mots), mais il a déclaré que les Apple Glass ressembleraient à une paire de lunettes normale, affichant à l’utilisateur des informations générées sur l’iPhone. Pour l’instant, les lunettes ne fonctionnent pas avec des verres teintés, mais les futures versions le feront probablement.

Des lunettes « traditionnelles »

Le prototype actuel d’Apple Glass est en plastique, et l’appareil peut se recharger sans fil sur un support propriétaire. Le design final pourrait être différent, a déclaré le divulgateur, mais ils ressembleront toujours à des lunettes plutôt qu’à une « technologie intimidante » qui aurait l’air peu naturelle sur votre visage. Les lunettes seront dotées d’un capteur LiDAR, et les ingénieurs d’Apple utiliseront les données LiDAR de l’iPad et de l’iPhone pour perfectionner la technologie des Apple Glass.

L’interface utilisateur des Apple Glass s’appelle Starboard, ce que Prosser a révélé il y a quelques semaines lors d’un podcast. L’utilisateur pourra contrôler les Apple Glass par des gestes sur l’appareil et devant celui-ci. L’iPhone traitera les données qui seront projetées sur les lunettes, car la paire de lunettes sera très analogue à la Apple Watch originale en ce qui concerne les applications. Les lunettes AR seront également capables de lire des QR codes spéciaux fabriqués par Apple.

Apple aurait voulu annoncer les lunettes AR comme un « One more thing » lors de l’événement dédié à l’iPhone 12 de cette année, mais la crise sanitaire liée au COVID-19 pourrait repousser cette annonce au premier trimestre 2021. Selon Prosser, il est même question de repousser le lancement de l’iPhone 12 au mois d’octobre. Ce genre d’annonce bénéficierait d’une audience réelle, mais rien ne dit si cela sera possible d’ici l’automne. Quelle que soit la date de l’annonce des Apple Glass, le produit ne sera pas disponible dans les boutiques avant plusieurs mois, probablement au quatrième trimestre 2021, et pas en France.