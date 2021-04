Yahoo met officiellement fin à Yahoo Answers

Il fut un temps où Yahoo Answers était la destination privilégiée de tous ceux qui souhaitaient obtenir de l’aide sur un sujet spécifique, mais tout comme Yahoo lui-même, ce service a progressivement perdu du terrain, pour finalement devenir une terre dont peu de gens savent qu’elle existe encore. La plateforme fonctionne depuis 2005 et, au cours des années qui ont suivi, sa pertinence en tant que refuge de mèmes est restée intacte, tandis que son utilité en tant que forum s’est émoussée avec l’essor de Reddit, Quora et d’autres forums Internet concurrents.

Et comme il s’avère que le nombre d’utilisateurs accédant encore à Yahoo Answers de nos jours est incroyablement faible, la société mère a pris l’évidente décision d’arrêter le service.

Yahoo Answers sera mis hors ligne le 4 mai, selon Yahoo lui-même, de sorte que tous les liens sur les plateformes de questions et réponses ne feront que diriger les utilisateurs vers la page d’accueil principale de Yahoo.

Si vous avez encore des données stockées sur Yahoo Answers, vous pourrez les récupérer d’ici au 30 juin. « Le téléchargement de vos données Yahoo Answers vous rendra tout le contenu généré par les utilisateurs, y compris votre liste de questions, vos questions, votre liste de réponses, vos réponses et toutes les images. Vous ne pourrez pas télécharger le contenu, les questions ou les réponses d’autres utilisateurs. Le téléchargement du contenu est facultatif. Toutefois, si vous choisissez de télécharger votre contenu Answers, vous devez le faire avant le 30 juin 2021. Notre équipe travaille aussi vite que possible pour rendre les données disponibles, mais cela peut prendre jusqu’à 30 jours pour recevoir votre téléchargement de contenu », explique Yahoo.

À partir du 20 avril, les utilisateurs ne pourront plus publier de nouvelles questions et réponses, après quoi la fermeture interviendra le 4 mai une fois pour toutes.

Pas de remplaçant prévu

Yahoo n’a pas prévu de remplacement pour ses plateformes de questions et de réponses, et recommande donc aux utilisateurs de se rendre sur Yahoo Search pour toute information dont ils pourraient avoir besoin. Une note envoyée aux membres actifs de Yahoo Answers fournit un peu plus de détails sur les raisons pour lesquelles Yahoo ferme la plateforme, notamment « qu’elle est devenue moins populaire au fil des ans » et que la société « a décidé de détourner nos ressources » du produit pour « se concentrer sur des produits qui servent mieux nos membres ».

L’entreprise admet que l’intérêt pour cette plateforme a diminué ces derniers temps, et qu’elle souhaite simplement diriger ses ressources vers d’autres produits qui ont plus de sens. Aucun autre détail n’a été communiqué, mais la disparition de Yahoo Answers semble indiquer que nous sommes sur le point d’assister à la fin d’une autre ère.