Signal teste les paiements privés à l’aide de la crypto-monnaie MobileCoin

L’application de messagerie Signal ajoute les paiements. Appelée à juste titre Signal Payments, cette nouvelle fonctionnalité ne prend en charge pour l’instant qu’un seul protocole utilisant la crypto-monnaie et le portefeuille MobileCoin. MobileCoin entretient une relation étroite avec le cofondateur et PDG de Signal, Moxie Marlinspike, qui a conseillé la société avant son dernier tour de table annoncé le mois dernier.

Le bitcoin, malgré sa popularité et sa valeur, présente un inconvénient majeur qui est devenu plus évident au fil du temps : il manque de confidentialité. C’est là qu’interviennent des alternatives comme la monnaie privée Monero (XMR), sans doute la plus populaire, qui peut être envoyée et reçue avec un degré de confidentialité comparable à celui de l’argent liquide.

« Le premier protocole de paiement pour lequel nous avons ajouté un support est un réseau de paiement axé sur la confidentialité appelé MobileCoin, qui a sa propre monnaie, MOB », a écrit Jun Harada, responsable de la croissance et de la communication de Signal, dans un article de blog. « Comme toujours, notre objectif est de garder vos données entre vos mains plutôt que les nôtres ; la conception de MobileCoin signifie que Signal n’a pas accès à votre solde, à l’historique complet de vos transactions ou à vos fonds. Vous pouvez également transférer vos fonds à tout moment si vous souhaitez passer à une autre application ou un autre service ».

Signal est largement considérée comme la plateforme de messagerie la plus privée qui soit. Elle est utilisée par le Sénat américain, la Commission européenne et diverses unités militaires américaines. La plateforme fournit un chiffrement de bout en bout et a connu un important regain de popularité à la suite de la bévue de Facebook en matière de confidentialité avec WhatsApp.

Signal cherche maintenant à ajouter le traitement des paiements, dans le but de mieux concurrencer WhatsApp, Apple iMessage et d’autres. Fidèle à ses racines, la société intègre une crypto-monnaie et un portefeuille axés sur la confidentialité.

Pas disponible en France

La société indique que les personnes intéressées par l’essai de la fonctionnalité doivent vivre au Royaume-Uni pour le moment, et celles qui sont admissibles peuvent s’inscrire à MobileCoin et accéder à la fonctionnalité depuis la bêta de Signal. « Il s’agit d’une fonctionnalité bêta dans une version bêta, mais pour ceux qui, au Royaume-Uni, vivent une vie sur le fil, veuillez nous aider à tester et à donner votre avis », écrit Harada.

Si cette fonctionnalité commence à être déployée aujourd’hui pour les utilisateurs britanniques, on ne sait pas encore quand Signal la rendra disponible pour tous, y compris pour l’application de bureau.