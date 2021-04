Microsoft annonce qu’elle va travailler sur un mini-frigo Xbox Series X

Vous avez vu la Xbox Series X, vous avez vu le frigo inspiré de la Xbox Series X, et maintenant il semble que le mini-frigo Xbox Series X arrive aussi — ce qui pourrait épuiser le nombre de façons dont Microsoft peut jouer sur la similitude entre sa dernière console et l’appareil de cuisine.

À la fin de la semaine dernière, Twitter a lancé un concours #BestOfTweets, et dans la catégorie des marques, c’était Xbox contre Skittles. Aaron Greenberg, responsable du marketing de Xbox, avait alors promis que les mini-frigo Xbox Series X seraient produits si la marque Microsoft arrivait en tête.

Finalement, Xbox a battu Skittles par la plus petite des marges : 50,5 % contre 49,5 %. Au total, 341 731 votes ont été exprimés lors de la finale, mais on ne sait pas exactement combien d’entre eux étaient en faveur d’un réfrigérateur à boissons en forme de Xbox.

Fidèle à sa parole, Greenberg a ensuite annoncé que le mini-frigo Xbox Series X serait effectivement mis en production, et que le premier de la gamme serait livré aux finalistes vaincus de Skittles, avec quelques jeux Xbox à l’intérieur.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021