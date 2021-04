Adobe publie la version bêta de Illustrator avec prise en charge du Apple Silicon

Apple a lancé Photoshop pour Apple Silicon il y a quelques semaines seulement, et maintenant la société s’apprête à ajouter également le support de la puce Apple M1 à Illustrator.

Adobe a donc publié une version bêta de cette application, donnant aux utilisateurs la possibilité de l’essayer sur leurs appareils équipés de la puce M1 avant le début du déploiement public.

« Nous sommes ravis d’annoncer la première version bêta de Illustrator fonctionnant en mode natif sur le matériel Apple Silicon ! Cette première version d’Illustrator pour Apple Silicon offre un grand nombre des fonctions de base sur lesquelles vous comptez pour vos besoins quotidiens. Essayez-la. Nous serons ravis de connaître vos réactions. Vous pouvez télécharger cette version bêta dans la section Apps bêta de l’application de bureau Creative Cloud. Recherchez la version 25.3.1 », a annoncé Adobe dans un message sur la page Illustrator UserVoice.

Bien qu’Adobe n’ait fourni aucune précision sur le fonctionnement de Illustrator sur Apple Silicon, le fait de permettre au logiciel de fonctionner en mode natif sur la puce M1 d’Apple devrait entraîner une amélioration substantielle des performances.

En effet, cette version bêta devrait améliorer les performances grâce à la suppression de la dépendance à Rosetta 2 pour l’émulation x86. La publication sur le forum d’annonce d’Adobe indique que de nombreuses « fonctionnalités de base » sont déjà prises en charge dans cette version bêta. Il semble toutefois que certaines parties de l’application ne soient pas encore totalement fonctionnelles.

La grande percée du Apple Silicon

Le géant technologique de Cupertino a lui-même fait l’éloge de l’augmentation des performances générée par son propre processeur ARM personnalisé, expliquant qu’avec les bonnes améliorations, vous pouvez obtenir des performances CPU jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles d’un Mac de précédente génération.

Adobe n’a pas donné de précisions quant à la date de mise en service de Illustrator avec la prise en charge des puces Apple Silicon. Cette version bêta intervient plusieurs mois après qu’Adobe a également publié des versions bêta Apple Silicon pour ses autres applications Creative Cloud, notamment Premiere Rush, Premiere Pro et Audition. Les mises à jour de ce type deviendront de plus en plus importantes à mesure qu’Apple poursuit son déploiement du Apple Silicon et que de plus en plus de Macs se détournent d’Intel. La grande majorité des utilisateurs d’Apple utilisent une puce Intel à l’heure actuelle, mais cela va changer avec l’achat de nouveaux Mac dans les années à venir.