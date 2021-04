Huawei P50 : quelques détails sur les capteurs de la caméra arrière

by

Le successeur de Huawei à la série P40 est le Huawei P50 qui sera apparemment disponible en trois variantes, le P50 standard, le P50 Pro et le P50 Pro+. Et l’un des principaux arguments de vente de cette série de smartphones a été la configuration de leur caméra arrière.

Les dernières fuites suggèrent que la tradition de se concentrer sur les caméras semble se poursuivre avec la série Huawei P50. Selon une fuite de l’utilisateur Twitter @RODENT950, la série Huawei P50 sera livrée avec des capteurs et des fonctionnalités haut de gamme pour les caméras.

Selon les rumeurs, il y a deux grands cercles destinés à accueillir les objectifs de la caméra. Les rendus montrent deux objectifs par cercle pour un total de 4 caméras. Le Huawei P50 devrait être équipé d’une caméra grand-angle standard, d’une caméra ultra-large et d’une caméra téléobjectif (sans périscope), tandis que le P50 Pro sera équipé d’une caméra grand angle + périscope + ultra-large et le P50 Pro+ d’une caméra grand angle + ultra-large + télé + périscope et d’une caméra 3D ToF.

La fuite indique que le Huawei P50 sera équipé d’un capteur principal IMX 707Y 1/1,18″ (RYYB), ainsi que de capteurs IMX 600 (UW) 1/1.74″ et OV08A10 (Tele). Le P50 Pro sera quant à lui équipé d’un capteur IMX 707Y 1/1.18″ (RYYB), d’un capteur OV64A (U-W) 1/1.34″ et d’un périscope 5X (RYYB). Le Huawei P50 Pro+ sera équipé d’un capteur IMX 707Y 1/1.18″ (RYYB) ainsi que d’un capteur OV64A (U-W FFL) 1/1.34″, d’un capteur téléobjectif 3x (RYYB) et d’un capteur périscope 10x (RYYB). Pour l’instant, les fuites se limitent à ces spécifications sans autres détails.

#HuaweiP50Series cameras are currently these P50

10x periscope (RYYB) pic.twitter.com/9lY0zWO2ip — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 26, 2021

En ce qui concerne les autres spécifications des smartphones, le Huawei P50 Pro, selon les rapports précédents, présentera des bords plus petits et un écran incurvé de 6,6 pouces, tandis que le Huawei P50 standard aura un écran plat de 6,3 pouces.

Un lancement mai-juin ?

Les précédents rapports affirment également que Huawei va probablement utiliser le même processeur que le Huawei Mate 40, plus précisément le Kirin 9000. Avec la société faisant face à des interdictions dans le monde entier, elle pourrait avoir du mal à produire un chipset plus récent. Les smartphones sont susceptibles de continuer à fonctionner sur Android comme système d’exploitation principal, mais doivent s’appuyer sur des boutiques d’applications tierces. Cependant, il est possible que Huawei équipe la gamme P50 de son propre système d’exploitation Harmony OS.

Le Huawei P50 serait lancé en quatre coloris — blanc, noir, bleu et beige. La série P50 aurait été retardée, attendue pour la fin mars et maintenant prévue pour la fin avril ou peut-être même mai-juin.