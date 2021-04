Cette fonctionnalité est actuellement en accès anticipé sur Android et devrait arriver sur les utilisateurs d’iOS dans les semaines à venir. Elle est disponible sur la version 2021.03.07 .364 486 182 de l’application Gmail. Il se peut donc qu’il y ait quelques bugs et pépins dans cette fonctionnalité. Toutefois, si vous ne trouvez pas l’option dans l’application sur votre appareil Android, vous pouvez mettre à jour votre application Gmail depuis le Play Store.

De plus, l’application Gmail propose également une carte pop-up pour désactiver les notifications en double, comme l’ a révélé XDA Developers. Cette carte pop-up vous proposera de désactiver les notifications pour Google Chat afin d’éviter d’être notifié deux fois pour chaque message. En conséquence, votre panneau de notification sera moins encombré et vous ne verrez que les notifications de l’application Gmail.

Afin de rendre son application Gmail plus riche en fonctionnalités pour les utilisateurs de G Suite, Google a commencé à déployer de nouveaux onglets dédiés pour Salons, Meet et Google Chat dans l’application Gmail au début de l’année dernière. Aujourd’hui, selon les rapports, le géant de Mountain View étend gratuitement le support de Google Chat et Salons à tous les utilisateurs d’Android .