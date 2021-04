Microsoft Teams va fonctionner de manière plus fluide sur de vieux PC

Microsoft Teams, comme Google et Zoom, a publié de nouvelles fonctionnalités alors que les lieux de travail du monde entier continuent d’utiliser des outils de vidéoconférence pour mener des réunions et travailler à domicile.

Le mode « Low Data » pour Microsoft Teams, annoncé en mars, permettra aux utilisateurs d’affecter la quantité de données utilisée pour une session d’équipe afin de s’assurer qu’ils ne saturent pas le réseau ou qu’ils n’accumulent pas une énorme facture en itinérance. Il a été rapporté que si le mode « Low Data » est déployé à tout moment, la fonction de contrôle de la bande passante en itinérance sera déployée le mois prochain, mai 2021, et sera disponible à la fois dans le bureau Teams et dans le client Web.

Microsoft travaille sur davantage de fonctionnalités de gestion et de contrôle de la bande passante dans Microsoft Teams qui devraient aider les utilisateurs avec des connexions et des appareils plus lents.