L’iPhone 13 pourrait être doté d’une capacité de stockage de 1 To

Apple devrait dévoiler une nouvelle génération d’iPhone à l’automne, et comme prévu, plus on se rapproche de ce moment, plus les informations sur les nouveaux modèles font les gros titres.

Cette fois, un rapport indique qu’Apple prévoit une mise à niveau majeure du stockage de l’iPhone, puisque pour la première fois dans l’histoire, l’iPhone 13 pourrait être proposé avec pas moins de 1 To.

En revanche, le rapport ne mentionne pas si Apple souhaite apporter cette mise à niveau à tous les modèles d’iPhone, mais il y a une chance que seuls le Pro et le Pro Max en bénéficient.

À ce stade, la plus grande option de stockage sur l’iPhone 12 est de 512 Go, il y a donc une chance qu’Apple prévoit effectivement de passer à 1 To, bien que, comme d’habitude, vous devrez prendre des pincettes.

La décision d’Apple d’offrir davantage d’espace de stockage sur l’iPhone pourrait éventuellement se retourner contre elle, car l’intégration profonde avec le stockage sur le cloud est quelque chose qui fonctionne à merveille pour l’entreprise.

Plus de stockage, moins de cloud

De nombreux acheteurs d’iPhone qui n’ont plus d’espace de stockage sur leur appareil finissent par acheter du stockage sur le cloud, ce qui leur permet de télécharger automatiquement leurs données, où elles sont stockées en toute sécurité et disponibles sur d’autres appareils.

Mais d’un autre côté, si l’iPhone finit par obtenir 1 To de stockage, certains acheteurs pourraient ne plus avoir besoin du stockage sur le cloud, d’autant plus que cela signifie que l’appareil serait livré avec le double du stockage dont il dispose actuellement.

Mais bien sûr, nous devrions également nous attendre à ce qu’une option de stockage de 1 To pour l’iPhone soit tarifée en conséquence, donc si cette version est effectivement lancée dans le cadre de la gamme de l’iPhone 13, attendez-vous à ce qu’elle vienne avec une augmentation de prix de 100 euros ou peut-être 200 euros par rapport à la configuration de 512 Go.