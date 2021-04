C’est officiel, LG se retire du marché du mobile

Malheureusement pour LG, aucune de ces caractéristiques n’a été suffisamment utile pour transformer les smartphones en succès grand public, et pendant ce temps, les smartphones plus traditionnels de la société ont pris du retard sur leurs rivaux dans des domaines essentiels comme les performances de la photo.

Alors qu’elle perdait des parts de marché au profit de ses rivaux, LG a lancé une série d’appareils accrocheurs aux formes inhabituelles. Il y avait le LG Wing, dont l’écran principal pivotait pour révéler un écran secondaire plus petit en dessous, ou ses récents appareils à double écran. LG s’est également essayé à un smartphone modulaire avec le LG G5, avant d’abandonner cette initiative un an plus tard.

Les nouvelles d’aujourd’hui signifient que le smartphone enroulable de LG, le LG Rollable , annoncé depuis longtemps, ne verra probablement jamais le jour. La dernière fois que l’entreprise a montré l’appareil, c’était au CES de cette année, où elle a insisté sur le fait que l’appareil était réel et qu’il serait lancé plus tard cette année.

C’est fois, c’est officiel : LG se retire du secteur des smartphones , conformément à une décision approuvée par son conseil d’administration ce lundi 5 avril. Cette décision « permettra à l’entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons connectées, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et les services », a déclaré LG dans un communiqué.