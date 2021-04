Apple Arcade ajoute plus de 30 nouveaux jeux, sa plus grande extension

Apple Arcade ajoute plus de 30 nouveaux jeux, sa plus grande extension

Apple Arcade a reçu une mise à jour surprise apportant 30 nouveaux jeux sur la plateforme. La mise à jour apporte des jeux très attendus comme Fantasian sur la plateforme, ainsi que des classiques du mobile.

Apple Arcade a été lancé en septembre 2019, en réponse aux critiques de certains selon lesquelles les jeux de l’App Store reposaient trop sur le contenu payant et la publicité. Alors que certains des plus grands titres disponibles pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV étaient gratuits à télécharger initialement, ils verrouillaient souvent leur gameplay continu derrière des achats in-app. Dans le même temps, le suivi des données en arrière-plan était un problème de plus en plus préoccupant.

Il existe désormais des sections pour les Classiques intemporels et les Grands de l’App Store. Comme pour les titres existants, la grande promesse est qu’il n’y a pas de limites au gameplay, pas de publicités dans les jeux et pas d’achats in-app.

Cette mise à jour constitue une refonte importante du service d’abonnement de jeux d’Apple. La stratégie d’Apple consistait initialement à lancer de nouveaux jeux originaux sur la plateforme. Les nouveaux ajouts portent la collection de jeux du service à plus de 180.

La nouvelle mise à jour ajoute deux nouvelles catégories au service : les « Classiques intemporels » et les grands classiques de l’App Store. La catégorie « Classiques indémodables » propose des jeux de base sur les appareils iOS, tels que le Solitaire et le Backgammon. La catégorie « Les légendes » comprend des jeux mobiles à succès comme Monument Valley et Fruit Ninja Classic.

La mise à jour propose de nouveaux jeux Arcade Originals exclusifs. Cette liste comprend des sorties très médiatisées, comme World of Demons de PlatinumGames, NBA 2K21 Arcade Edition et une nouvelle version de The Oregon Trail. La plus grande nouveauté est Fantasian, le RPG tant attendu du créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi.

À partir de 5 euros

Cette mise à jour fait suite à des informations selon lesquelles Apple prévoyait un changement stratégique majeur pour le service. L’année dernière, Bloomberg a rapporté que la société annulait certains de ses accords avec des développeurs. Cette décision s’inscrirait dans le cadre d’un effort pour recentrer l’engagement des utilisateurs du service. L’ajout de vieux jeux mobiles semble confirmer cette théorie, bien que la mise à jour comporte de nombreuses nouveautés moins accrocheuses.

Apple Arcade est disponible pour 4,99 euros par mois avec un mois d’essai gratuit. Le service est également inclus dans le service Apple One, dont le prix mensuel commence à 14,95 euros pour le plan « Individuel » et 19,95 euros pour le plan « Famille » avec un abonnement mensuel avec un mois d’essai gratuit.