Google pourrait lancer un nouveau Chromecast cette année

Google semble travailler sur un nouveau dispositif de streaming sans fil, selon un listing déposé sur le site de la FCC. Le listing ne donne pas beaucoup d’informations sur l’appareil en dehors de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, mais il y a au moins quelques indices sur ce qu’il pourrait être.

Outre les informations sur ces types de connectivité, le listing de la FCC souligne également que le nouvel appareil de streaming de Google sera alimenté par une batterie rechargeable de 3,65 V, ce qui signifie probablement que l’appareil sera portable par nature.

Une dernière chose à noter est que le listing de la FCC confirme que l’appareil est sous confidentialité à court terme jusqu’au 24 septembre 2021. En tant que tels, nous pourrions voir une annonce complète et potentiellement un lancement du nouveau dispositif de streaming sans fil de Google à ce moment-là.

Bien que l’on ne sache pas encore quel sera le nouvel appareil de streaming sans fil de Google, on peut penser que les candidats les plus probables sont les nouveaux modèles de l’enceinte Nest Audio de Google ou (sans doute le candidat le plus probable) un successeur du Chromecast (2020) lancé en novembre de l’année dernière.

Google a également l’habitude d’annoncer et de lancer des appareils aux alentours de la période de septembre. Par exemple, l’année dernière, Google a lancé le Chromecast avec le dispositif de streaming Google TV, le dernier modèle de sa gamme Nest Audio, ainsi que les smartphones 5G Pixel 5 et Pixel 4a.

Un nouveau Chromecast avec Google TV ?

On peut espérer que l’appareil encore non identifié de Google est un successeur au Chromecast avec Google TV de l’année dernière, qui m’a impressionné avec son support 4K HDR et Dolby Atmos, Google Assistant et une sélection saine d’applications.

Mais, l’appareil avait quelques inconvénients qui peuvent être améliorés avec un modèle plus récent, comme l’élargissement de la gamme de téléviseurs compatibles, l’amélioration de ces temps de démarrage lents et le potentiel ajout du support du service de streaming de jeux vidéo Google Stadia.