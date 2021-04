Pfizer : le vaccin de la COVID-19 toujours efficace 6 mois après la vaccination

by

Plusieurs mois après le lancement de la vaccination contre la COVID-19, de nouvelles données fournies par Pfizer suggèrent que son vaccin est efficace à 100 % pour prévenir les cas graves de coronavirus, et que les effets du médicament durent plus de 6 mois. La nouvelle étude s’est appuyée sur la recherche initiale de Pfizer-BioNTech sur l’immunisation, en suivant les participants qui avaient reçu une injection de BNT162b2 pour voir qui avait attrapé la COVID-19.

Comme l’indiquaient les premiers résultats, qui ont permis au BNT162b2 d’obtenir une autorisation d’utilisation, le vaccin candidat est efficace à 100 % pour prévenir ce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains définissent comme une « maladie grave ». Il s’agit des cas de coronavirus qui entraînent une hospitalisation, voire la mort.

En ce qui concerne les cas généraux de la COVID-19, le BNT162b2 présente désormais une efficacité de 95,3 %. Cette efficacité est mesurée à partir de 7 jours et jusqu’à 6 mois après la deuxième dose. Comme le vaccin de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech nécessite deux doses — séparées d’environ 3 à 4 semaines — pour être le plus efficace possible.

Au total, les laboratoires pharmaceutiques ont déclaré aujourd’hui que le BNT162b2 est efficace à 91,3 % contre la COVID-19. Ce chiffre est basé sur 927 cas confirmés de coronavirus jusqu’au 13 mars 2021. 46 307 participants ont pris part à l’essai ; parmi les cas confirmés, 850 faisaient partie du groupe placebo qui n’a pas reçu le vaccin.

77 cas concernaient des personnes qui avaient reçu le vaccin, mais qui ont quand même contracté la COVID-19. Cependant, aucun n’a été classé comme un cas grave selon la définition du CDC, bien qu’un l’ait été selon la définition de la FDA.

Efficace contre la variante sud-africaine

Quant au résultat de 6 mois, il semble être davantage lié à la durée de l’étude qu’à un chiffre définitif sur la durée réelle de l’immunité. Parmi les participants à l’essai, plus de 12 000 qui ont été vaccinés l’ont été il y a 6 mois ou plus.

Les données indiquent également que le vaccin de Pfizer-BioNTech est efficace contre la variante sud-africaine de la COVID-19, ont confirmé les sociétés pharmaceutiques. En outre, il y a également de bonnes nouvelles concernant les préoccupations relatives aux effets secondaires.

« Aucun problème de sécurité sérieux n’a été observé chez les participants à l’essai jusqu’à 6 mois après la deuxième dose », a déclaré Pfizer-BioNTech. L’entreprise prévoit de soumettre ses données à un examen par les pairs et à une publication éventuelle, ainsi qu’à une éventuelle demande de licence biologique pour le BNT162b2. Cela permettra d’entamer le processus d’approbation complète du médicament par la FDA, plutôt que d’autoriser son utilisation pendant la pandémie en vertu des règles d’urgence.

Efficace pour les enfants

En début de semaine, Pfizer-BioNTech a confirmé qu’elle entreprenait des essais du vaccin sur des enfants et des adolescents. Une étude, portant sur des participants âgés de 12 à 15 ans, a révélé une efficacité à 100 % et une « réponse anticorps robuste » au sein de la cohorte immunisée. Des études analogues sont en cours sur des groupes d’âge plus jeunes.