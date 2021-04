Les nouveaux vélos électriques de Gocycle se replient en 10 secondes

La populaire société qui se spécialise dans les vélos électriques pliables, Gocycle, a lancé une nouvelle gamme de trois vélos qui peuvent être repliés en seulement 10 secondes. Il s’agit là de sa quatrième génération de vélos électriques.

Les vélos électriques pliables sont pratiques pour les nomades qui utilisent les transports publics, mais qui ont besoin d’un moyen rapide de faire le trajet entre la gare ou l’arrêt de bus et leur bureau. Ils sont également parfaits pour les personnes qui n’ont pas la place de ranger en toute sécurité un vélo de taille normale. Et, c’est d’autant plus important que les vélos électriques sont souvent la cible de voleurs et de vandales, notamment pour leurs batteries.

Les nouveaux Gocycle G4, G4i et G4i ne sont pas seulement plus faciles à plier et à rouler, ils sont aussi plus légers à transporter dans les trains ou à l’étage. Alors que les précédents modèles de Gocycle utilisaient un alliage d’aluminium et de magnésium pour réduire le poids, la nouvelle gamme dispose d’un cadre intermédiaire en fibre de carbone et d’une fourche avant unilatérale en fibre de carbone, ce qui permet de réduire le poids total d’un kilo.

Côté performances, le nouveau moteur électrique G4drive peut se mettre en marche même à basse vitesse, ce qui devrait permettre aux nomades de s’échapper plus facilement et plus sûrement aux feux de signalisation et aux carrefours, et le couple accru promet une meilleure maniabilité dans les rues étroites.

Propre et bien rangé

La nouvelle gamme est disponible en précommande dès maintenant, directement auprès de Gocycle. Le Gocycle G4 à 3 699 euros est le modèle d’entrée de gamme avec des vitesses mécaniques et une autonomie de 65 km. Le G4i à 4 499 euros monte en gamme avec un changement de vitesse électronique prédictif, des feux de jour intégrés, un affichage LED plus détaillé sur le tableau de bord et une autonomie améliorée à 80 km. Le modèle haut de gamme G4i Plus à 5 499 euros améliore encore les choses avec des roues en carbone léger. Il sera disponible en nombre limité dans un rouge personnalisé ou un noir brillant. Ce prix est plus élevé que celui de nombreux vélos électriques sur le marché, mais il est loin d’être le plus cher, et s’explique facilement par l’ingénierie supplémentaire nécessaire à la conception légère et pliable.

Pour ce prix, Gocycle propose un vélo électrique de très haute qualité qui, selon moi, convient aussi bien aux longs trajets domicile-travail qu’aux déplacements multi-modaux, grâce à son design compact à pliage rapide et à ses larges pneus.