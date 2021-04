Apple Watch 7 : de grands changements à la couronne numérique ?

Alors que l’accent des nouveaux modèles d’Apple Watch est généralement mis sur les fonctionnalités et les outils supplémentaires, le matériel ne peut pas être oublié non plus, et il semble que l’Apple Watch 7 pourrait apporter quelques changements à la « couronne numérique » (Digital Crown) de la smartwatch.

Cela vient d’un brevet d’Apple accordé le 30 mars, comme repéré par PatentlyApple, qui entre dans les détails de la couronne numérique de l’Apple Watch, ainsi que d’autres éléments.

Il convient de souligner que le brevet ne mentionne pas sur quelle Apple Watch ces changements pourraient être apportés, de sorte que le modèle de 7e génération est juste une supposition, puisque c’est la future smartwatch que l’on attend du géant à la pomme croquée. Les brevets ne se matérialisent pas toujours en produits réels, alors prenez cela en considération pour l’instant.

Pour résumer, il semble que l’Apple Watch décrite dans le brevet pourrait obtenir quelques grandes mises à niveau de la couronne numérique — elle pourrait obtenir un capteur qui fonctionne en tandem avec la fonction électrocardiogramme (ECG) de l’Apple Watch pour mesurer votre rythme cardiaque.

Le brevet décrit comment, lorsque vous portez la montre au poignet et que vous appuyez sur la couronne numérique avec un doigt de l’autre main, l’appareil compare les signaux de ces deux parties du corps pour comprendre avec précision le rythme cardiaque.

Un simple brevet

Vous obtiendriez ainsi des informations plus précises qu’en utilisant simplement l’Apple Watch sur votre poignet. Le brevet fait également allusion à l’utilisation de l’appareil comme ECG complet et pas seulement pour mesurer le rythme, bien que cette mention soit brève.

Il est également fait référence à un retour haptique, de sorte que la couronne numérique (ou la montre entière) pourrait trembler ou vibrer pour vous faire savoir qu’une certaine fonction a été activée, un peu comme votre smartphone qui tremble légèrement lorsque vous tapez.

Comme mentionné, les brevets ne font pas toujours leur apparition dans des produits lancés au grand public, et ce brevet pourrait rester une simple envie d’Apple. Quoiqu’il en soit, l’Apple Watch 7 est la prochaine attendue, elle arrivera fin 2021.