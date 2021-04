Apple pourrait lancer l’iPhone SE 3 avec la 5G en 2022

Après la rumeur du lancement de l’iPhone SE 3 au début de l’année 2021, un nouveau rapport suggère qu’il pourrait débarquer en 2022, et ajouter un support de la 5G sub-6.

Bien que cette information soit réjouissante, l’iPhone SE de troisième génération pourrait être équipé du même écran LCD de 4,7 pouces que l’iPhone SE 2020 qu’Apple a utilisé pour la première fois dans l’iPhone 6 en 2014, selon un tweet de Ross Young, analyste et fondateur de DisplaySearch.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7″ in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1″ version in 2023 with punch hole rather than a notch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021