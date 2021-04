Facebook rend le contrôle de votre fil d’actualité beaucoup plus facile

Facebook introduit une poignée de nouvelles fonctionnalités qui donneront aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur fil d’actualité, notamment un moyen plus facile de désactiver le classement algorithmique du fil et d’afficher le contenu dans l’ordre où il a été publié.

Ces changements s’inscrivent dans la continuité des précédentes modifications apportées aux fonctionnalités du fil d’actualité. En octobre dernier, Facebook a introduit un outil « Favoris » qui permet aux utilisateurs de sélectionner jusqu’à 30 amis et pages, en donnant la priorité à leur contenu ou en l’affichant dans un fil séparé. L’entreprise offre également aux utilisateurs la possibilité de trier leur fil d’actualité par « plus récent », mais ces options sont cachées dans des menus obscurs.

En effet, Facebook facilite le contrôle de ce que vous voyez sur votre fil d’actualité grâce à la barre de filtres, un nouveau menu situé en haut de votre fil d’actualité. La barre de filtres des flux contient des raccourcis vers toutes vos sources d’information préférées, ainsi que la possibilité de trier votre flux par ordre chronologique et de désactiver les publicités politiques à la volée.

Au cours des derniers mois, Facebook a amélioré son fil d’actualité en y ajoutant des favoris, une option de tri chronologique, un outil « Snooze » et diverses autres fonctionnalités. Ces nouvelles options vous donnent plus de contrôle sur ce que vous voyez dans le fil d’actualité, ce qui vous aide à vous concentrer sur le contenu qui est important pour vous.

La nouvelle barre de filtres du fil d’actualité regroupe toutes ces nouvelles fonctionnalités et commandes dans un seul menu pratique, ce qui permet d’ajuster facilement votre fil d’actualité sans avoir à se plonger dans les paramètres déroutants de Facebook.

Contrôler vos publications publiques

Outre la nouvelle barre de filtres des flux, Facebook vous permet désormais de contrôler qui peut répondre à vos publications publiques. Cette fonctionnalité est plus importante pour les personnalités publiques et les entreprises que pour le commun des mortels, mais elle pourrait s’avérer utile la prochaine fois que vous voudrez organiser un vide-grenier ou une autre activité publique sur Facebook.

Facebook fournira également plus d’informations dans le bouton « Pourquoi est-ce que je vois ça ? », qui explique pourquoi Facebook affiche certains contenus choisis par algorithme sur votre fil d’actualité. Cet outil a été introduit en avril dernier et permet aux utilisateurs de cliquer sur les publications suggérées par les algorithmes de Facebook pour voir pourquoi elles leur ont été recommandées. Ces explications couvriront désormais les publications suggérées par des pages ou des personnes que les utilisateurs ne suivent pas, montrant comment les sujets connexes, les interactions et l’emplacement des publications ont conduit à leur suggestion.

La nouvelle barre de filtres des flux est disponible dès maintenant sur Android, tandis que la prise en charge d’iOS est prévue dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore si elle sera disponible sur la version Web de Facebook.

Répondre à la critique

Ces changements sont relativement mineurs, mais dans l’ensemble, ils donnent aux gens plus de contrôle sur les algorithmes souvent opaques de Facebook. Les changements suggèrent que le plus grand réseau social du monde est désireux de détourner les critiques sur les choix effectués par ses systèmes algorithmiques. Cela n’a rien d’étonnant, étant donné que l’entreprise a été critiquée à plusieurs reprises pour des études montrant que ces systèmes automatisés amplifient la désinformation et les contenus extrémistes dans le but apparent d’augmenter l’engagement des utilisateurs — une mesure qui régit les choix de conception de Facebook.

Ces critiques sont formulées à l’encontre du site depuis des années, mais elles sont devenues de plus en plus vives ces derniers mois, alors que les législateurs et le conseil de surveillance de l’entreprise envisagent une réglementation plus intrusive des algorithmes de Facebook. Dans cette optique, il est logique que l’entreprise donne à ses utilisateurs la possibilité de refuser le tri algorithmique.