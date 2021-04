Belkin a fabriqué un support MagSafe pour l’iPhone 12 avec un suivi du visage

Belkin lance un nouveau support magnétique pour l’iPhone 12 qui ajoute le suivi du visage, laissant le smartphone d’Apple pivoter pour vous suivre un peu comme le Echo Show 10 d’Amazon. Il fait partie de l’écosystème lentement croissant des accessoires qui utilisent le système MagSafe d’Apple pour l’iPhone, bien que malheureusement, il semble qu’il ne soit pas tout à fait aussi flexible que vous pourriez l’espérer.

La bonne nouvelle est que le support magnétique de Belkin avec suivi du visage devrait être facile à utiliser. Il est alimenté par trois piles AA, et l’iPhone — qui devra faire partie de la série d’iPhone 12, car les modèles antérieurs ne sont pas compatibles avec le système MagSafe — se fixe simplement sur la plaque de montage circulaire.

Il prend en charge les orientations portrait et paysage, et si vous disposez d’un étui compatible MagSafe, il devrait également adhérer au support, promet Belkin. Mettez-le en marche et il tournera sur 360 degrés, tandis que l’angle du support de 8,3 pouces est réglable manuellement entre -15 et 30 degrés. Le problème, c’est qu’après ce point, les problèmes commencent.

Tout d’abord, il n’est pas conçu pour charger votre smartphone. Bien que MagSafe ait été — pour l’instant du moins — associé à la recharge sans avoir à brancher un câble, le support de Belkin ne le permet pas. Cependant, ce qui est plus frustrant, c’est le degré d’utilisation de la fonction de suivi du visage elle-même.

Belkin fournit une application pour cela — bien qu’elle ne soit pas encore disponible au téléchargement — et l’application du support de suivi du visage peut être liée à Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et d’autres réseaux sociaux de partage de médias. Avec elle, vous pouvez commencer à enregistrer et faire pivoter le support de téléphone magnétique pour vous garder en vue. « L’application identifie et se concentre sur une seule forme de visage et dirige le moteur de la monture pour la suivre », explique Belkin. Malheureusement, même avec cette mention des appels et d’autres utilisations, cela ne signifie pas que le suivi des visages peut réellement être utilisé à d’autres fins.

De réelles manques

Étant donné que l’iPhone n’a pas de moyen natif de communiquer avec le support, autrement que par le biais du logiciel de Belkin, il ne semble pas que vous puissiez lancer, par exemple, un appel FaceTime et faire pivoter le smartphone pour vous garder dans le cadre. Il ne vous suivra pas non plus pendant que vous regardez une vidéo ou que vous utilisez d’autres plateformes d’appel vidéo comme Zoom ou Skype, et bien sûr, il semble que vous ne puissiez utiliser que la caméra frontale de l’iPhone, et non les caméras arrière de meilleure qualité.

C’est dommage, car la possibilité de se faire suivre par la caméra était l’une des fonctions les plus utiles du Echo Show 10 d’Amazon.

Il est vrai que Belkin se concentre ici sur la vidéo et la création de contenu qui vous permet de rester centré, même lorsque vous vous déplacez dans la pièce. Cela n’en fait pas moins un produit de niche dans l’ensemble, étant donné qu’il ne rechargera même pas votre iPhone. Il devrait « bientôt » être mis en vente au prix de 64,99 dollars.