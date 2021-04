Le Huawei P50 pourrait ne pas être lancé avant juin

Huawei, malgré plusieurs sanctions du gouvernement des États-Unis, continue de lancer de nouveaux produits et d’étendre ses activités pour tenter de regagner des parts de marché en Chine et dans le monde.

Il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour l’arrivée du prochain smartphone 5G phare de Huawei, le Huawei P50. Ayant récemment rapporté un retard lié à l’OS qui a vu la date de sortie du P50 repoussée jusqu’en mai (après que les rumeurs aient suggéré des plans initiaux pour lancer le smartphone en mars), il semble maintenant plus probable que le Huawei P50 arrivera en juin.

Selon PhoneArena, les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés aux restrictions d’exportation américaines sur les fabricants chinois seraient à l’origine de ce dernier retard. En 2019, Huawei a été placé sur une liste noire du gouvernement américain qui a interdit à l’entreprise d’accéder aux fournisseurs basés aux États-Unis. Bien que ces règles d’exportation aient été assouplies en 2020, les longs processus d’octroi de licences et d’expédition continuent d’entraver la chaîne de production de l’entreprise.

Habituellement, les nouveaux modèles de la série P de Huawei sont lancés entre mars et avril, et arrivent généralement avant la sortie d’une mise à jour de la gamme Huawei Mate plus tard dans l’année. En 2021, nous attendons l’arrivée des Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro+, après la sortie des impressionnants P40, P40 Pro et P40 Pro+ en 2020.

Même si la date de sortie de la série P a été repoussée, le fabricant a réussi à terminer l’optimisation de la technologie d’imagerie du Huawei P50 et de la série de puces Kirin 9000. De plus, il sera livré avec le système d’exploitation Harmony OS, qui a le temps d’être optimisé avant la sortie mondiale.

Un retard bénéfique ?

Étant donné les sanctions à l’exportation susmentionnées imposées à Huawei en 2019, les ventes de l’entreprise se sont détériorées aux États-Unis et en Europe au cours des derniers mois — mais cela ne signifie pas que ses bénéfices ont chuté. Un récent rapport de The Verge suggère que Huawei a enregistré ses revenus trimestriels les plus élevés de son histoire en 2021, malgré ses luttes sur les marchés en dehors de la Chine.

Cependant, le succès de l’entreprise ne devrait pas être une surprise, étant donné la qualité de ses récents smartphones. Les Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+ de l’année dernière sont tous dotés de superbes caméras, d’une grande puissance et d’une excellente autonomie qui les ont fait classer parmi les meilleurs smartphones de l’année 2020.

S’il est vrai que ces derniers retards signifient que nous ne verrons pas le Huawei P50 et ses grands frères aussi tôt que nous l’aurions espéré, nul doute qu’il faudra compter sur lui.