Ne vous attendez pas à de grands changements de caméra sur l’iPhone 13, du moins en ce qui concerne les objectifs, a prévenu un analyste Apple très respecté, la société étant pressentie pour s’en tenir à une technologie éprouvée pour ses prochains smartphones. La gamme actuelle d’iPhone 12 varie avec l’offre de deux à trois caméras — en plus de la caméra LIDAR sur l’iPhone 12 Pro Max — avec tous les modèles obtenant un objectif grand-angle et un objectif ultra grand-angle.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max intègrent ensuite un téléobjectif. La version phare d’Apple change également l’objectif qu’elle utilise sur sa caméra téléobjectif, avec une plus grande ouverture pour capturer davantage de lumière.

La technologie de la caméra étant sans doute le facteur le plus important dans les décisions d’achat d’un smartphone, on observe de près ce qu’Apple change ou non à chaque itération d’iPhone. Cependant, pour l’iPhone 13, qui devrait faire ses débuts à la fin du second semestre 2021, il semble que des attentes tempérées soient appropriées, au moins pour le matériel, même si les fuites du logiciel sont prometteuses.

Selon une note adressée aux investisseurs par Ming-Chi Kuo, l’analyste suggère que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro conserveront tous le même objectif grand-angle que sur leurs prédécesseurs iPhone 12, rapporte MacRumors. Cela signifie l’optique 7P avec une ouverture f/1.6. Sunny Optical est pressenti pour être le fournisseur principal des objectifs grand-angles.

Cependant, l’iPhone 13 Pro Max verrait des changements par rapport au modèle actuel. Contrairement à l’objectif à ouverture f/1.6 de l’iPhone 12 Pro Max, son remplaçant passera à un objectif à ouverture f/1.5, affirme Kuo. Il s’agit d’une petite augmentation, mais cela pourrait tout de même aider Apple, car elle positionne davantage son iPhone le plus cher comme offrant les fonctionnalités les plus adaptées aux photographes.

Le logiciel va beaucoup compter

Bien sûr, le type d’objectif n’est qu’une partie de l’équation de l’image capturée. De précédents rapports ont suggéré qu’Apple pourrait inclure des capteurs plus grands pour au moins certaines de ses caméras, sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Actuellement, tous deux utilisent des capteurs de 12 mégapixels pour leurs trois capteurs photo : ultra-large, large et téléobjectif. En effet, cette parité des capteurs est en partie ce qui, selon Apple, lui permet d’effectuer des transitions plus fluides entre les modes, entre autres choses.

Comme nous l’avons vu de plus en plus clairement ces dernières années, si le matériel de la caméra est évidemment une partie considérable de l’expérience globale de l’image, les photos et les vidéos dépendent tout autant de la partie logicielle et du traitement. Apple a mis en place des fonctions comme Deep Fusion et Smart HDR 3 pour y remédier, mais la photographie numérique devrait continuer à être un domaine clé de l’iPhone 13 et au-delà. En effet, même si Apple conserve les mêmes objectifs et certains des mêmes capteurs, les améliorations apportées au post-traitement pourraient permettre d’obtenir des photos et des séquences vidéo de bien meilleure qualité, en plus d’améliorer potentiellement les performances des modèles d’iPhone existants par le biais des mises à jour d’iOS.