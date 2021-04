Les nouvelles smartwatches Suunto 7 et 9 Titanium sont robustes

De nombreuses entreprises produisent actuellement des dispositifs portables tels que les smartwatches, certaines étant plus populaires que d’autres. L’Apple Watch est facilement l’option la plus populaire sur le marché, mais il existe plusieurs autres appareils disponibles pour les utilisateurs d’Android.

Cette semaine, Suunto a lancé deux nouvelles smartwatches, la Suunto 7 Titanium et la Suunto 9 Baro Titanium. Suunto est connue pour ses smartwatches d’activité qui sont chères, mais performantes, et elle insiste sur ce point avec ses derniers modèles.

Les deux montres présentent des mises à jour logicielles, la Suunto 7 offrant une analyse approfondie du suivi du sommeil, de la gestion des ressources corporelles et de la fréquence cardiaque. La Suunto 9 offre jusqu’à 170 heures de suivi GPS en mode « Tour », et a été testée selon la norme MIL-STD-810 pour sa durabilité dans toutes les conditions.

Comme vous allez le voir ci-dessous, les caractéristiques techniques sont par ailleurs familières. La Suunto 7 Titanium est autant destinée à un usage quotidien qu’à une montre d’activité de tous les jours, équilibrant ses plus de 70 modes de suivi sportif, son capteur de fréquence cardiaque, son altimètre et son étanchéité à 50 mètres avec des extras Wear OS courants comme la NFC pour Google Pay. La Suunto 9 Baro Titanium est conçue pour le sport et offre une étanchéité à 100 mètres, plus de 80 modes sportifs et un écran saphir résistant aux rayures.

Des montres de sport

Selon Suunto, la nouvelle montre connectée Suunto 7 Titanium reflète l’accent mis par la société sur l’importance du sommeil et s’appuie sur son expérience dans le secteur. La montre est dotée d’un écran tactile OLED ultra-lumineux et dispose de plus de 70 modes sportifs. Elle est alimentée par Wear OS de Google, ce qui lui donne accès aux applications du Google Play Store. Comme son nom l’indique, elle possède une lunette en titane à la géométrie minimaliste. La navigation guidée virage après virage Komoot est prise en charge, et la montre est livrée avec un bracelet en textile microfibre. La montre est disponible en Matte Black Titanium et Stone Gray Titanium.

La Suunto 9 Baro Titanium présente également la lunette en titane et la navigation par points d’intérêt. Elle est proposée avec des bracelets textiles résistants à l’abrasion en deux tailles qui résistent à l’exposition au soleil et à l’eau. Elle est proposée en Granite Blue Titanium et Charcoal Black Titanium. D’autres couleurs de bracelets seront disponibles à la vente en mai.

Les montres sont disponibles à la vente dès maintenant, la Suunto 9 étant proposée à partir de 599 euros et la Suunto 7 à 479 euros.