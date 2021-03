La date de sortie du Huawei P50 pourrait être reportée au mois de mai

Le Huawei P50 était attendu dans les jours ou semaines qui viennent, puisque nous avions précédemment entendu des rumeurs selon lesquelles il serait lancé vers la fin du mois de mars. Mais ce ne sera peut-être pas le cas, car une autre source suggère maintenant qu’il sera lancé beaucoup plus tard.

Selon Zol.com, un site d’information technologique chinois, le Huawei P50 a été retardé jusqu’en mai. La raison de ce retard n’est pas entièrement claire dans le rapport, mais Huawei Central suggère que le retard est dû à des problèmes avec HarmonyOS, qui — au moins dans certaines régions — pourrait être préinstallé sur le smartphone au lieu d’Android.

En effet, selon la rumeur, les fleurons Huawei P50 seraient les premiers smartphones du géant chinois à être livrés sans Android, ce qui semble retarder leur sortie. Les smartphones seraient entrés dans la phase de test bêta 3 il y a environ deux semaines et il semble que les choses ne se passent pas comme prévu. Le rapport n’est pas très précis, mais il implique que Huawei n’a pas encore suffisamment confiance dans son système d’exploitation multiplateforme pour abandonner complètement Android. En conséquence, le lancement aurait été reporté.

Au-delà de cela, le site réitère également certaines choses que nous avons entendues précédemment, comme le fait qu’il y aura apparemment trois modèles — le Huawei P50, le Huawei P50 Pro et le Huawei P50 Pro+, et que les smartphones utiliseront le capteur de caméra Sony IMX800, qui serait le plus grand trouvé dans un smartphone.

La gamme Huawei P50 sera également apparemment équipée d’une puce Kirin 9000L, qui serait analogue aux Kirin 9000 et Kirin 9000E présents dans la gamme Huawei Mate 40. Nous nous attendions au Kirin 9000 ou à une variante de celui-ci, ce n’est donc pas surprenant.

C’est seulement la fenêtre de sortie qui est tout à fait surprenante. Avec la fin du mois de mars qui approche à grands pas et aucun signe imminent de la gamme Huawei P50, les affirmations d’un lancement en mars semblent de plus en plus improbables, même sans cette nouvelle rumeur, et un lancement en mai est tout à fait possible. Cela dit, étant donné qu’il n’est pas clair où ce site a obtenu l’information, et il est important de prendre cette fuite avec des pincettes.

Couper les liens avec Google

Google a coupé les liens avec Huawei en raison des sanctions imposées par les États-Unis et les smartphones de la société sont désormais livrés sans version sous licence d’Android. La version open source est dépourvue d’importants services Google comme Gmail, Maps ou encore YouTube. La société dispose de sa propre boutique d’applications (connue sous le nom de AppGallery) et de services dans le cadre d’un écosystème appelé Huawei Mobile Services (HMS), qui est analogue aux Google Mobile Services.

À la fin du mois de février, AppGallery comptait plus de 530 millions d’utilisateurs actifs mensuels et HMS comptait 2,3 millions de développeurs enregistrés dans le monde.