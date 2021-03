LG devrait annoncer le sort de sa division mobile la semaine prochaine

L’année dernière a été une mauvaise période pour presque tout le monde et pour tous les marchés, même pour le secteur habituellement solide des smartphones. Si toutes les entreprises ont été touchées par la pandémie de la COVID-19 d’une manière ou d’une autre, celles qui connaissaient déjà des difficultés financières ont été frappées encore plus durement.

Dans le secteur de la téléphonie mobile, des entreprises comme HTC, Sony et LG ont longtemps été considérées comme luttant avec acharnement pour maintenir leur navire à flot. Cependant, si cette dernière rumeur est vraie, la division des communications mobiles de LG pourrait bientôt tirer le rideau sur ses activités.

Bien sûr, il est difficile de prendre en compte chaque rumeur, et il est important de prendre cette information avec des pincettes. LG a toujours réfuté ces déclarations, bien qu’elle ait choisi ses mots avec soin pour laisser la place à un certain changement de direction à l’avenir.

Selon @FrontTron, LG annoncera sa décision finale le lundi 5 avril, heure de Corée du Sud. Cette annonce portera essentiellement sur le démantèlement de sa division de smartphones, qui emploie 4 000 personnes. Ceux-ci seront transférés vers les autres activités de LG, comme les appareils électroménagers et les produits de consommation, comme le prétendaient les précédentes rumeurs.

