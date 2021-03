Apple va commencer la production de la puce Apple A15 de l’iPhone 13 en mai

Un nouvel iPhone SE est également attendu au printemps de l’année prochaine, mais il est fort probable qu’Apple ne partage aucun détail avant la présentation officielle. De plus amples informations sur l’iPhone 13, en revanche, devraient être communiquées au cours de l’été, lorsque davantage de partenaires et de fournisseurs auront accès aux nouveaux appareils.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont donc été mis en ligne en octobre, tandis que novembre a vu l’introduction de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max.

L’année dernière, Apple a décidé d’opter pour une sortie en octobre et novembre pour l’iPhone, l’annonce en septembre n’ayant été utilisé que pour la nouvelle Apple Watch et iOS 14. En effet, la production de l’iPhone 12 a été fortement impactée par le problème sanitaire mondial, certains partenaires d’Apple ayant été contraints de ralentir, voire de suspendre entièrement la production en raison des restrictions gouvernementales.