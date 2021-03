LinkedIn et Spotify travaillent également sur des fonctionnalités de type Clubouse

La société mentionne qu’elle va remanier l’application Locker Room pour en faire une « expérience audio en direct améliorée pour un plus grand nombre de créateurs et de fans ». Elle offrira également « une gamme de programmes sportifs, musicaux et culturels, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités interactives qui permettent aux créateurs de se connecter avec le public en temps réel ».

Spotify a confirmé l’acquisition par un communiqué de presse officiel et a déclaré que « cette acquisition s’appuie sur notre travail pour créer les futurs formats de l’audio et accélérera l’arrivée de Spotify dans le secteur audio en direct ».

Après la popularité croissante de Clubhouse, le réseau social basé sur l’audio, nous avons vu de nombreuses entreprises technologiques travailler sur une fonctionnalité analogue pour leurs plateformes. Ainsi, après Facebook, Twitter, Instagram et Telegram, LinkedIn et Spotify ont annoncé leur intention de travailler sur des fonctionnalités de type Clubhouse .