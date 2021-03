Xiaomi lance son Mi Laptop Pro, un ordinateur haut de gamme

Xiaomi lancera en avril deux nouveaux ordinateurs portables, les Mi Laptop Pro, dotés de processeurs Intel Core de 11e génération, de la carte graphique GeForce MX450, le modèle d’entrée de gamme de NVIDIA, d’écrans haute résolution et de designs fins et légers qui semblent… familiers.

Le Xiaomi Mi Laptop Pro de 14 pouces est un ordinateur portable de 1,49 kg doté d’un écran LCD d’une résolution de 2,5K avec un rapport d’aspect 16:10 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera en précommande en Chine le 26 avril à partir de 800 dollars.

Le nouveau Mi Laptop Pro de 15 pouces de Xiaomi est un modèle plus grand avec un écran OLED d’une résolution de 3,5K et un prix de départ de 990 dollars. Il est en précommande à partir d’aujourd’hui et devrait être disponible en Chine à partir du 2 avril.

Le Mi Laptop Pro 15 dispose d’un écran au format 16:10 avec une densité de pixels de 261 pixels par pouce, une prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et la possibilité d’afficher plus de 10 milliards de couleurs. L’écran est recouvert d’un verre Corning Gorilla Glass et l’ordinateur portable présente un rapport écran/corps de 93 % grâce à des bordures minces sur tous les côtés (bien que la bordure inférieure soit plus épaisse que la bordure supérieure ou les côtés).

Les autres caractéristiques comprennent une batterie de 66 Wh, le support de la charge rapide de 100 W, des ports Thunderbolt 4 et USB-C, un capteur d’empreintes digitales, un clavier rétroéclairé et un châssis en aluminium qui mesure 15,9 mm à son point le plus fin.

Le modèle de 14 pouces dispose également de ports Thunderbolt 4, d’un capteur d’empreintes digitales, d’un clavier rétroéclairé et d’un châssis en aluminium. Ce modèle mesure que 15,6 mm d’épaisseur, et bien qu’il prenne également en charge la recharge rapide de 100 W, il dispose d’une batterie plus petite de 56 Wh.

Pas sûr de le voir en France

Les deux modèles sont livrés en standard avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, et les deux seront disponibles avec des options de processeur Intel Core i5 et Core i7 Tiger Lake H35 de 11e génération.

Xiaomi prévoit également de lancer une version du Mi Laptop Pro 15 avec un processeur AMD Ryzen 5000H, mais ce modèle ne sera pas disponible avant mai.

Malheureusement, il est peu probable que l’un de ces ordinateurs portables soit disponible à la vente en France dans un avenir proche. Bien que vous puissiez souvent trouver des ordinateurs portables Xiaomi en vente dans des boutiques qui expédient des gadgets chinois à des clients internationaux, les ordinateurs portables ne sont pas conçus pour être utilisés en dehors de la Chine et sont généralement livrés avec une version chinoise de Windows 10 préinstallée.