Les noms iOS 15 et macOS 12 divulgués dans le code de WebKit

La seule véritable fuite concernant iOS 15 à l’heure où nous écrivons ces lignes est une affirmation selon laquelle la mise à jour ne sera disponible qu’à partir de l’iPhone 7. Cela signifie que l’iPhone 6S, l’iPhone 6S Plus et l’iPhone SE original ne bénéficieront pas du nouveau logiciel.

Les mentions ont été repérées par 9to5Mac, et marquent un écart par rapport à l’approche habituelle d’Apple qui consiste à faire référence aux futures versions logicielles comme TBA. Ces références ont été ajoutées avec le message « Update WKWebView getUserMedia delegate to latest proposal », par un employé d’Apple qui travaille sur la technologie WebKit.

Des références aux prochaines versions d’iOS et de macOS ont été repérées dans un code WebKit — nous donnant le meilleur signe à ce jour qu’ elles s’appelleront respectivement iOS 15 et macOS 12 .