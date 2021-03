Google Pixel Buds A : des écouteurs sans fil plus abordables ?

Le nom Pixel Buds A indique que les nouveaux écouteurs pourraient être une version plus abordable des Pixel Buds , en utilisant la désignation « a » de la même manière que le Pixel 4 par rapport au Pixel 4a. Cependant, il n’y a pas de prix clair pour le modèle à l’heure actuelle et il est difficile de dire ce que Google a prévu. Si tel était le cas, Google suivrait alors l’exemple de ses concurrents en proposant des produits audio à plusieurs niveaux de prix.

Au lieu de cela, les éléments noirs seront de la même couleur que les écouteurs et l’étui extérieur pour un schéma de couleur entièrement blanc ou entièrement vert foncé. Au-delà de cela, le rapport affirme que les utilisateurs auront toujours accès aux commandes tactiles pour Google Assistant et le contrôle des médias .

La fuite provient de 9to5Google, qui rapporte que les Pixel Buds A seront proposés en blanc et en vert foncé . Les écouteurs et l’étui auraient essentiellement le même design que les Pixel Buds déjà lancés, mais élimineront le plastique noir présent à l’intérieur de l’étui et sur les embouts. Vous aurez donc soit du blanc sur blanc sur blanc, soit du vert sur vert sur vert.