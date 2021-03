Le nouvel aspirateur Dyson V15 Detect utilise un laser vert pour voir ce que vous ne pouvez pas voir

by

Lorsque vous passez l’aspirateur chez vous, à quel point est-il vraiment propre ? On ne se rend jamais compte de la saleté de ses sols avant d’avoir acheté un bon aspirateur. Selon Dyson, vous pourriez faire mieux.

Mais avec son nouveau système Dust Detect, le nouvel aspirateur sans fil Dyson V15 Detect révèle la poussière cachée dans votre maison. Le laser vert vif illumine les particules de poussière sur votre sol pendant que vous nettoyez, révélant toutes les particules de poussière cachées que votre aspirateur lambda n’a pas vues.

L’utilisation de la lumière pour révéler la poussière et la saleté cachées n’a rien de nouveau. De nombreux aspirateurs haut de gamme, y compris ceux de Dyson, éclairent le sol avec des LED pour projeter une ombre derrière les débris, ce qui les rend plus faciles à voir. Mais le laser Dust Detect de l’aspirateur V15 Detect de Dyson est unique. Il projette une lame de lumière à exactement 7,3 mm au-dessus du sol, éclairant le dessus de la poussière et de la saleté pour l’aider à « ressortir » de vos sols durs ou de votre moquette.

En effet, le Dyson V15 Detect émet un laser vert qui est agréable pour les yeux et vous montre exactement où se trouve la poussière.

Le V15 Detect est également équipé d’un capteur piézoélectrique (un microphone) qui mesure la taille des débris que vous nettoyez. La mesure de la taille des débris permet à l’aspirateur de passer automatiquement d’un mode d’aspiration à l’autre, ce qui peut contribuer à économiser la batterie. Les informations sur la taille des débris s’affichent également sur l’écran LCD du V15, ce qui peut s’avérer pratique si vous nettoyez un tapis en peluche ou si vous placez l’aspirateur dans l’espace sombre sous un canapé.

Pas encore disponible en France

En outre, le V15 Detect est également équipé d’une nouvelle vis anti-enchevêtrement des cheveux, de sorte que même si vous essayez d’aspirer de longues mèches de cheveux, vous n’avez pas à vous soucier du ralentissement de la tête du rouleau à cause de la résistance. Le Dyson V15 est alimenté par le moteur Hyperdymium de Dyson. Ce moteur crée 230 watts d’aspiration et utilise un système de filtration à cinq niveaux pour capturer 99,99 % des particules de poussière d’une taille aussi petite que 0,3 micron. Cela signifie que même les particules incroyablement petites que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu sont ramassées et contenues dans le bac. Pour les personnes souffrant d’allergies, le Dyson V15 pourrait signifier moins d’éternuements — surtout maintenant que le printemps est arrivé.

Le Dyson V15 Detect est aujourd’hui commercialisé aux États-Unis au prix de 700 dollars. Nous ne savons pas encore quand il arrivera en France, mais cela ne devrait pas tarder.