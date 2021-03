Huawei lance son ordinateur MateBook D16, un modèle haut de gamme à 899,99 €

Huawei a présenté son nouvel ordinateur portable appelé MateBook D16. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit de la suite de la série D, qui se présentait sous la forme des précédents D14 et D15, mais avec une taille d’écran et une mémoire vive accrue, un nouveau processeur et des haut-parleurs stéréo.

Avec un écran fin et large, un clavier de taille normale, une quantité élevée de mémoire (à la fois de RAM et stockage), un châssis métallique pratique et de haute qualité, ce modèle semble attirer l’attention par son utilisation quotidienne et professionnelle.

Le MateBook D16, qui a un châssis métallique comme ses autres modèles, pèse 1,7 kg, et a une épaisseur de 18,4 mm. L’appareil sera uniquement disponible dans le coloris gris sidéral. Le modèle doté d’un écran IPS FullView de 16,1 pouces est équipé d’un écran non réfléchissant avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et une résolution Full HD. La chose qui frappe lorsque vous regardez la dalle, et les bords de 4,9 mm d’épaisseur, ce qui donne un impressionnant taux d’occupation de l’écran de 90 %.

Cet écran offre une luminosité maximale de 300 nits et est antireflet, ce qui offre des visuels plus intenses avec des couleurs pures Il présente aussi un rapport d’aspect cinématographique 16:9 pour une expérience plus immersive. Il a également obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (lumière bleue réduite) et Flicker Free (sans scintillement), offrant ainsi aux utilisateurs une certaine sérénité et une expérience visuelle plus confortable.

Mais, c’est sous le capot où le MateBook D16 se distingue grandement ! Il est livré avec 8 Go et 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz. Il était agréable de disposer de 16 Go de RAM pour pouvoir utiliser librement Adobe Photoshop, Adobe Premiere et d’autres applications « lourdes ». Côté stockage, on trouve un SSD NVMe PCIe de 512 Go. Comme pour les autres MateBook de la série D, ce matériel devrait provenir de SSD fabriqués par Samsung.

Un AMD Ryzen sous le capot

Du côté du processeur, qui est l’une des caractéristiques les plus importantes de l’ordinateur, il est alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4600H, qui se compose de 6 cœurs et de 12 threads. La transition entre les processeurs de la série « U » des précédentes séries et ceux de la classe de performance « H » satisfera la plupart des utilisateurs.

L’appareil, qui utilise un clavier à membrane, est rétroéclairé. Cette puce, qui assure une connexion rapide avec les smartphones Huawei fonctionnant avec l’interface EMUI depuis Huawei Share, est située sous la grande surface tactile. Le MateBook D16, qui semble plaire par sa qualité sonore comme dans ses précédents modèles, dispose de petits blocs de haut-parleurs à droite et à gauche du clavier.

Les fonctions de connectivité de l’appareil semblent également à jour. Les versions Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/ax) et Bluetooth 5.1 répondent aux exigences technologiques actuelles. En ce qui concerne les points de connexion, l’appareil dispose de 2 ports USB-A 3.1 Gen 2, un port HDMI, 2 ports USB-C et 1 prise casque de 3,5 mm. Le MateBook D 16 est également doté d’un bouton d’alimentation à empreinte digitale, permettant à l’utilisateur d’allumer et de se connecter à son ordinateur portable en une seule étape. Par ailleurs, la caméra encastrée offre aux utilisateurs une vue plus large de l’écran et les aide à protéger leur vie privée.

Le MateBook D16 dispose d’une charge rapide, ce qui permettra de profiter d’une autonomie de 2 heures en seulement 15 minutes de charge.

Moins de 900 euros

Il y a aussi quelques petits changements sympathiques côté logiciel : avec le nouveau D16, vous pouvez utiliser un smartphone basé sur EMUI 11 comme trois fenêtres, et non deux bureaux virtuels, dans Huawei Share.

Le MateBook D16 sera commercialisé dès le 27 avril au prix de 899,99 euros.