L’iPad Pro (2021) sera lancé avec une puce A14X et des performances équivalentes à celles du M1

Apple a récemment expédié une nouvelle version bêta d’iOS 14.5 aux développeurs, et bien qu’aucun grand changement ne soit visible dans un premier temps, quelques informations importantes se cachent sous le capot.

Plus précisément, 9to5mac a découvert que cette cinquième version bêta d’iOS 14.5 mentionne une puce appelée 13G, qui, à ce stade, n’est pas connue pour être utilisée sur un appareil déjà sur le marché.

Cependant, il s’agit très probablement du processeur A14X qui équipera le prochain iPad Pro (2021) et qui, selon les informations qui circulent ces derniers temps, pourrait être annoncé dès le mois d’avril. Si ces informations sont exactes, alors l’appareil pourrait arriver dans les boutiques à la fin du mois prochain.

L’information la plus importante concerne les performances de cette nouvelle puce. L’A14X offrirait des performances comparables à celles du processeur Apple M1 annoncé l’automne dernier. Et nous savons tous à quel point Apple a insisté sur les performances de sa puce Apple Silicon. Si cela est vrai, cela signifie que la prochaine itération de l’iPad Pro sera probablement plus puissante et plus économe en énergie que son prédécesseur, qui est alimenté par la puce Apple A12Z Bionic.

Cela corrobore donc un récent rapport de Bloomberg qui a suggéré que l’iPad Pro de nouvelle génération aura « un processeur mis à niveau qui est à égalité avec la puce M1 plus rapide ».

Performances du M1

Étant donné que le chipset A12Z Bionic équipant l’actuel iPad Pro ne représentait pas une amélioration substantielle par rapport au A12 Bionic équipant son prédécesseur (au-delà de l’ajout d’un cœur GPU supplémentaire), il semble raisonnable de s’attendre à ce que le prochain modèle arrive avec une amélioration substantielle des performances, du type de celle dont bénéficie le dernier MacBook Air.

« M1 est la première puce d’ordinateur personnel fabriquée à partir d’un procédé de gravure en 5 nanomètres à la pointe de la technologie, et elle compte pas moins de 16 milliards de transistors, du jamais-vu sur une puce Apple. Elle intègre le cœur de CPU le plus rapide au monde pour une puce à faible consommation d’énergie, le CPU affichant les meilleures performances par watt au monde, le processeur graphique intégré le plus rapide au monde sur un ordinateur personnel et des performances d’apprentissage automatique exceptionnelles grâce au Neural Engine d’Apple », a déclaré Apple l’année dernière. « La puce M1 assure donc des performances de traitement jusqu’à 3,5 fois plus rapides, des performances graphiques jusqu’à 6 fois plus rapides et un apprentissage automatique jusqu’à 15 fois plus rapide, tout en offrant une autonomie jusqu’à 2 fois plus longue que les Mac de génération précédente. Grâce à cette amélioration substantielle des performances et de l’efficacité énergétique, la puce M1 marque le plus grand bond en avant dans l’histoire du Mac ».

Bien sûr, la puce A14X n’est toujours pas confirmée à l’heure actuelle, alors prenez cette information avec des pincettes pour le moment.

D’autres améliorations ?

Cependant, des composants internes plus puissants ne sont pas les seules améliorations suspectées d’arriver avec le prochain iPad Pro. Nous avons également eu des rumeurs suggérant que la plus grande variante du nouvel appareil sera dotée d’un écran Mini-LED, qui pourrait améliorer les taux de contraste et la reproduction des couleurs. Couplé à un processeur amélioré, cela pourrait faire de l’iPad Pro un outil informatique plus adapté aux professionnels travaillant avec des logiciels exigeants.

Il y a de fortes chances que les nouveaux iPad Pro prennent en charge les signaux 5G sub-6GHz et mmWave, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient bénéficier des mêmes vitesses de réseau ultra-rapides que celles offertes par la gamme iPhone 12. Une nouvelle caméra et un port Thunderbolt comptent parmi les autres améliorations, qui suggèrent collectivement que le prochain iPad Pro (2021) pourrait marquer une amélioration spectaculaire par rapport à son prédécesseur déjà très performant.